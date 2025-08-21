Leagues Cup 2025: Liga MX se queda sin representantes y consuma nuevo fracaso

Los cuatro clubes de la Major League Soccer (MLS) se impusieron en sus partidos de cuartos de final a los de la Liga MX para firmar su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025.

El Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, venció por 2-1 a los Tigres de la UANL, en un encuentro de la ronda de los ocho mejores que se definió por un doblete del uruguayo Luis Suárez.

Luis Suárez lead @InterMiamiCF a las semifinales de #LeaguesCup2025 gracias a su doblete over Tigres 💪 Watch los full highlights del juego at Chase Stadium 📹🏟️ pic.twitter.com/Vg7PjraVyI — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 21, 2025

Suárez fue la figura de un Miami que no tuvo a Messi en la convocatoria y que, aun así, le ganó a los felinos, con una de las mejores plantillas de México.

Por los de la UANL marcó el campeón del mundo argentino Ángel Correa, el máximo anotador de la Leagues Cup 2025.

El encuentro tuvo un final de infarto. El primer tiempo acabó 1-0 en favor de los estadounidenses, que se adelantaron al minuto 23 con la primera diana de Luis Suárez.

En la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Correa descontar y cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área de un defensor le permitió al artillero uruguayo sentenciar la victoria de 2-1.

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guió la victoria en penaltis (5-6) del Orlando City contra del Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular.

Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su cuatro a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.

🦁 @OrlandoCitySC ganó su pase a semifinales with an outstanding performance from Pedro Gallese 🧤 Watch the full highlights here! 🏆 #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/1qSaby4y1a — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 21, 2025

En la serie de penaltis, ninguno de los dos equipos fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

También, el Seattle Sounders y el Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penaltis, los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja.

El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los Tuzos del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento.

¡Por algo son Galácticos! 😱🤩⚽ @Tuzos dominó el partido and had the best chances, but @LAGalaxy was contundente y, guiados por Marco Reus, secured a spot in the semifinals. Pachuca pulls one back with a GOLAZO by Alemão! pic.twitter.com/KT09B0aifv — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 21, 2025

Es la segunda edición consecutiva que las semifinales son integrada solo por clubes de la MLS en la Leagues Cup que reparte tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que por tercer año consecutivo no habrá representantes de la Liga MX en la final del torneo.

Con información de EFE