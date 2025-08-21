26.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
DEPORTES

Leagues Cup 2025: Liga MX se queda sin representantes y consuma nuevo fracaso

By Agencias
72
AME2356. FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS), 20/08/2025.- Rodrigo de Paul (d) de Inter Miami disputa un balón con Fernando Gorriarán de Tigres UANL este miércoles, durante el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025 entre el Inter Miami CF y Tigres UANL, en Fort Lauderdale, Florida ( EE. UU.). EFE/ Giorgio Viera
spot_img
jueves, agosto 21, 2025

La Liga MX se quedó sin representantes en la Leagues Cup 2025 y consumar un nuevo fracaso en esta competencia

Los cuatro clubes de la Major League Soccer (MLS) se impusieron en sus partidos de cuartos de final a los de la Liga MX para firmar su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025.

El Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, venció por 2-1 a los Tigres de la UANL, en un encuentro de la ronda de los ocho mejores que se definió por un doblete del uruguayo Luis Suárez.

Suárez fue la figura de un Miami que no tuvo a Messi en la convocatoria y que, aun así, le ganó a los felinos, con una de las mejores plantillas de México.

Por los de la UANL marcó el campeón del mundo argentino Ángel Correa, el máximo anotador de la Leagues Cup 2025.

El encuentro tuvo un final de infarto. El primer tiempo acabó 1-0 en favor de los estadounidenses, que se adelantaron al minuto 23 con la primera diana de Luis Suárez.

En la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Correa descontar y cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área de un defensor le permitió al artillero uruguayo sentenciar la victoria de 2-1.

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guió la victoria en penaltis (5-6) del Orlando City contra del Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular.

Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su cuatro a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.

En la serie de penaltis, ninguno de los dos equipos fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

También, el Seattle Sounders y el Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penaltis, los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja.

El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los Tuzos del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento.

Es la segunda edición consecutiva que las semifinales son integrada solo por clubes de la MLS en la Leagues Cup que reparte tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que por tercer año consecutivo no habrá representantes de la Liga MX en la final del torneo.

Con información de EFE

Artículo anterior
Orlando City se impone al Toluca en penales y avanza a semifinales de la Leagues Cup
Artículo siguiente
Palestina tendrá por primera vez representante en Miss Universo; «llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado», señala
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.