Lamine Yamal hace un golazo en triunfo sobre Mallorca y el Barcelona sigue como líder solitario de LaLiga

Lamine Yamal confirmó su estado de gracia al marcar un golazo en el triunfo 3-0 sobre Mallorca que permite al Barcelona mantenerse como líder de LaLiga una semana más, al ampliar su ventaja ante Real Madrid a cuatro puntos.

El Barcelona tuvo un primer tiempo complicado, pues tardó mucho en imponer su juego y a cambio tuvo que aplicarse para controlar al Mallorca, que tuvo las dos primeras oportunidades, que fueron bien contenidas por el portero Joan García.

Tras 20 minutos de incertidumbre, finalmente el Barcelona logró acercarse a la portería del Mallorca y fue hasta el 29 que Lewandowski abrió el marcador, gracias a un rebote dentro del área que controló y colocó lejos del alcance del portero Leo Román.

En el arranque del segundo tiempo se mantuvo el dominio azulgrana y apareció la magia hasta entonces ausente de Lamine Yamal, quien dribló afuera del área y disparó con potencia y colocación para un golazo que confirmaba el mejor accionar del Barcelona ante un Mallorca que no volvió a acercarse como lo hizo en el arranque.

A pesar de los errores que sigue cometiendo el Barcelona en la defensa, el Mallorca no pudo vencer a Joan García.

En cambio, el mediocampista Marc Bernal se lució en una jugada de contragolpe para sellar la goleada 3-0 que permite a los azulgrana llegar a 58 puntos, por 55 del Real Madrid, que el domingo juega ante Valencia.

