La seguridad para el Mundial 2026 está garantizada en Guadalajara, afirma Montserrat Hidalgo

Montserrat Hidalgo, oficial de la sede de Guadalajara (host city officer) para la Copa Mundial de Futbol, aseguró que la urbe mexicana está lista para ser uno de los mejores escenarios de la competición del próximo verano y garantizó la seguridad, tras los acontecimientos desatados la pasada semana por la muerte del capo de la droga Nemesio Oseguera ‘el Mencho’.

Guadalajara será una sede muy especial del Mundial, con particularidades que otras ciudades no tendrán; organizaremos cuatro partidos, pero viviremos el Mundial completo porque el Fan festival durará hasta el último día. En cualquier momento los aficionados podrá venir, con o sin boleto, y disfrutarán”, dijo en entrevista con EFE.

La urbe tapatía, cuestionada hace una semana por el brote de violencia en su territorio tras la muerte en un operativo de ‘el Mencho’, uno de narcotraficantes más buscados en el país y en Estados Unidos, está en condiciones de garantizar la seguridad, según la directiva.

Hidalgo explicó que desde hace año y medio, la seguridad ha sido una de las prioridades de Guadalajara como una de las casas del Mundial y hay un trabajo coordinado de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Tenemos un protocolo de contención que contempla una coordinación en materia de seguridad con las fuerzas de todos los niveles de gobierno. La seguridad está garantizada”, reiteró.

En la fase de grupos del Mundial, el Estadio Akron de Guadalajara recibirá los partidos Corea contra un rival europeo aún no decidido, el 11 de junio; México-Corea, el 18; Colombia ante un oponente no decidido, el 23, y Uruguay-España, el 26.

En el 1970, Guadalajara, en el occidente del país, fue la sede del grupo del Mundial en el que jugó el Brasil del mítico Pelé. En cuartos de finales, el Estadio Jalisco vio cómo los brasileños le ganaron por 4-2 a Perú y en semifinales, por 3-1 a Uruguay.

En 1986, en la ciudad se jugó el grupo en el que Brasil y España se clasificaron a octavos, fase en la que los hinchas del Jalisco vieron a Brasil golear por 4-0 a Polonia y lloraron la derrota de la ‘verdeamarela’, en cuartos de final ante Francia, en serie de penaltis.

Cuatro décadas después, el Mundial será con 48 equipos y la fiesta transcurrirá en tiempos en los que los adelantos tecnológicos reproducirán casi de manera instantánea las partidos, entrenamientos, ruedas de prensa y análisis de los medios.

Montserrat Hidalgo recordó que el Estado de Jalisco posee gran riqueza cultural, histórica, con sitios de playa como Puerto Vallarta y otras atracciones que atraerán a los turistas, con la opción de disfrutar el futbol y luego viajar por los municipios y sitios atractivos cercanos a Guadalajara.

Tenemos las playas, 12 pueblos mágicos y más. Esperamos unos tres millones de visitantes”, indicó.

Aunque el Mundial empezará el 11 de junio, la sede de Guadalajara estará activa desde antes. El próximo 26 de marzo Jamaica enfrentará a Nueva Caledonia y el ganador disputará el 31 de marzo un boleto mundialista contra el Congo.

“Para nosotros es una gran noticia recibir la repesca. Además del disfrute de los partidos; podremos probar ciertos protocolos; el estadio, los hoteles, el transporte y todo lo demás.

Las autoridades del Gobierno de Jalisco realizaron una inversión millonaria para modernizar las rutas de acceso a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional y el de Puerto Vallarta, balneario de la costa del Pacífico.

Aunque todos los equipos recibirán un trato similar, los hinchas han mostrado su orgullo por tener en su estadio a tres selecciones hispanas con posibilidades de ser protagonistas: España, Uruguay y Colombia. Esta última establecerá su campamento en Guadalajara.

“Estamos emocionados; los esperamos con todo el amor. Con los colombianos tendremos más convivencia y sus jugadores tendrán tiempo para vivir juntos gran parte del Mundial”, dijo.

Al ser una ciudad de mucho tráfico, los dueños del Mundial en Guadalajara toman acciones para garantizar una movilidad fluida hacia el estadio, al ‘Fan Festival‘ y otros puntos de la ciudad.

Vamos a tener rutas de transporte público temporal que son específicas y exclusivas para el Mundial, con la red de autobuses y un tren ligero con todas las comodidades”, concluyó.

