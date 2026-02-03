24.8 C
San Luis Potosí
DEPORTES

La NFL felicita a la mexicana Victoria Chávez tras ser reconocida como la Atleta del Año en los World Games 2025: “Superestrella del flag football”

By Agencias
136
Victoria Chávez llora de felicidad tras lograr el TD de la victoria en la Final del flag football.Créditos: @victoria_chavez22
martes, febrero 3, 2026

La chihuahuense se llevó el primer lugar de las votaciones tras su legendaria recepción de anotación en la Final ante Estados Unidos.

México es una potencia del flag football femenil y se corroboró tras la designación de la chihuahuense Victoria Chávez como la Atleta del Año en The World Games 2025, en donde obtuvo el bicampeonato mundial de la especialidad con la Selección Mexicana.

“¡Orgullo Mexicano! Victoria Chávez se consagra como la Atleta del Año de los World Games”, posteó la NFL México en ‘X’, mientras que en Instagram publicó: “De México para el mundo. Felicidades a @victoria_chavez22, superestrella del flag football y atleta del año de los World Games”.

Chávez tuvo la recepción de touchdown con el que la Selección Mexicana se impuso a Estados Unidos en la reciente gran Final de los World Games cuando sólo faltaban tres segundos en el partido luego de un pase a las diagonales de la quarterback Diana Flores.

Victoria obtuvo 50 mil 537 votos de la encuesta que se hizo abierta para el público en general, terminando en el lugar de privilegio por delante de la pareja alemana de baile conformada por Marius-Andrei Balan y Khrystyna Moshenska, quienes sumaron 43 mil 528 votos en el segundo puesto, mientras que la mexicana Laura Burgos, atleta de muay thai, fue tercera con 29 mil 753 votos.

Con información de Latin Us

