La hermana de Cristiano Ronaldo lo defiende de las críticas por no haber asistido al funeral de Diogo Jota: “Paren de ser hipócritas”

Katia Aveiro indicó que CR7 no acudió al sepelio para no desviar la atención, como sí ocurrió en los servicios funerarios de su padre hace 19 años.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, lo defendió de las férreas críticas que ha recibido en las últimas horas por no haber acudido al funeral de Diogo Jota, sobre todo porque el delantero del Al-Nassr es el actual capitán de la selección de Portugal en la que compartían vestuario. Katia puntualizó que CR7 no suele ir a muchos eventos debido a la forma en la que acapara la atención al ser una estrella mundial del balompié y como ejemplo puso el funeral de su propio padre, José Dinis Aveiro, que se llenó de una avalancha de medios de comunicación. “Cuando murió mi padre hace 19 años no había la información que hay hoy en día, no había redes sociales y no hubo respeto y fue nuestro padre el que falleció. Imaginen a mi hermano yendo al funeral de Diogo y André. No vamos a ser hipócritas, no sean hipócritas”, indicó a través de una transmisión en sus redes sociales.

“Los mismo que están criticando son los que siempre decían ‘por qué sigue en la selección, ya no debería estar, debería darle el lugar a los más jóvenes’ y ahora dicen ‘el capitán no fue al funeral’. Pero ahí no se trata de futbol, se trata de una familia que perdió dos personas, dos hijos, un marido, un padre, un amigo, un nieto. O sea, no hablamos de futbol, en este caso no existe el capitán. En realidad, paren de ser hipócritas”, puntualizó.