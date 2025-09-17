Julio César Chávez asegura que los años le comienzan a pesar al ‘Canelo’ Álvarez: “Ya lo veo un poco cansado”

Aunque reiteró su apoyo como un boxeador que ha dado muchas alegrías a la afición mexicana, el legendario exboxeador mexicano Julio César Chávez advirtió que vio cansado al ‘Canelo’ Álvarez en un breve análisis de su derrota frente a Terence Crawford.

La tercera derrota en la carrera del ‘Canelo’ representa una advertencia de que los años le están cobrando factura al mexicano, explicó Chávez en una breve entrevista con Canal 44.

“Fue una pelea difícil, una pelea complicada para Saúl. Creo que ya veo un poco cansado a ‘Canelo’, creo que ya son muchos años peleando, tanto entrenamiento, tantas concentraciones, el cuerpo se cansa.

“Lo vi un poquito cansado, pero en el boxeo se gana y se pierde, nos ha dado más satisfacciones que tristezas y yo siempre apoyándolo”, declaró Chávez. ‘Canelo’ tiene 35 años de edad.