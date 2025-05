Jardine dice que América debe controlar la ansiedad para conseguir el tetracampeonato

El brasileño André Jardine, entrenador del tricampeón América, dijo este miércoles que su equipo debe controlar la ansiedad para aspirar a conseguir el tetracampeonato.

“Debemos mantener el foco, no mirar los récords, eso no ayuda. Debemos estar con la misma hambre que tuvimos en la primera final que enfrentamos. Lo hecho ya está. No podemos permitir que el futuro nos traiga ansiedad si queremos alcanzar el tetracampeonato”, afirmó el técnico.