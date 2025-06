Jake Paul vence a Chávez Jr. por decisión unánime

El ‘youtuber’ Jake Paul venció por decisión unánime al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., en una pelea que se llevó a cabo este sábado 28 de junio en Anaheim, en California.

Predicted the win and got the WIN @jakepaul 🤫 #PaulChavez pic.twitter.com/cy5sGTnGrr

Ante un Honda Center que tuvo una buena entrada para esta pelea, Chávez Jr. lució muy poco y se notó la inactividad (no peleaba desde el 20 de julio del año pasado). el de Culiacán penas lograba conectar golpes ante un Paul que dominó la pelea prácticamente de principio a fin.

La frustración en el equipo del mexicano se vio en el padre, la leyenda Julio César Chávez, quien desde la grada intentaba dar ánimos a su hijo.

Julio Cesar Chavez Sr. is NOT happy 👀

