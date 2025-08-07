27.4 C
San Luis Potosí
Isaac del Toro sigue en ascenso en la Vuelta a Burgos 2025, ¿en qué posición quedó?

El mexicano del equipo UAE Emirates, Isaac del Toro (c) durante la Vuelta a Burgos 2025. Foto de EFE/Santi Otero
jueves, agosto 7, 2025

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) tuvo un buen día durante la tercera jornada de la Vuelta a Burgos 2025,

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) tuvo una buena actuación en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025, en España.

Esta tercera etapa tuvo un recorrido de 185 kilómetros, entre San Pedro Cardeña y Valpuesta.

El originario de ensenada, Baja California, terminó la jornada en la cuarta posición, tras unos espectaculares 1 kilómetros

El ciclista del UAE Team Emirates remontó posiciones en la clasificación general, donde ya se ubica en la tercera posición, a tan solo 2 segundos del líder de la carrera.

Isaac del Toro inició la competencia con una dramática caída en la primera etapa de la competencia, mientras que en la segunda jornada no consiguió colocarse entre las primeras diez posiciones pero sí pudo remontar algunas posiciones.

El corredor francés Léo Bisiaux, del Decathlon AG2R, es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos tras imponerse en la tercera etapa, que ganó tras lanzar un ataque a falta de un kilómetro para la meta.

Segundo lugar fue Giulio Ciccone (Lidl Trek) que fue quien rompió la carrera y en la tercera posición fue Giulio Pellizzari (Bora).

El francés consiguió de esta manera su primera victoria como profesional tras haber sido campeón del mundo de ciclocross en 2023.

La cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025 se realizará este viernes 8 de agosto de 2025 entre Burpellet y Regumiel de la Sierra, con un recorrido de 162 kilómetros.

Con información de López-Dóriga Digital

