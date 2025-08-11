Isaac del Toro se ubica entre los primeros diez del mundo en ranking UCI

El ciclista mexicano Isaac del Toro subió en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), para consolidarse entre los primeros diez del mundo.

En dicha clasificación, Del Toro Romero se ubica en la séptima posición con un total de tres mil 401 puntos.

Además, se consolidó como el mejor ciclista de América, muy por encima del ecuatoriano Richard Carapaz, quien se ubicó en la posición 16.

El mexicano es el segundo mejor clasificado de su equipo, el UAE Team Emirates-XRG, por tan solo por detrás de su compañero el esloveno Tadej Pogacar, quien es el líder de dicho ranking y quien se coronó en el Tour de Francia 2025.

Isaac del Toro se proclamó en junio como subcampeón del Giro de Italia 2025 en un final dramático en donde prácticamente perdió la maglia rosa, jersey distintivo del líder de la clasificación general, en la última jornada.

El último triunfo del mexicano en la presente temporada fue en la Vuelta a Burgos, donde se coronó en la última etapa y en donde tuvo que sobreponerse a una mala primera jornada, donde tuvo una caída.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al ciclista Isaac del Toro y al clavadista Randal Willars por sus triunfos deportivos del fin de semana.

“Muchísimas felicidades, reconocimiento pleno, la disciplina y el trabajo que se hace para llegar a esos niveles de alto rendimiento es algo extraordinario y por supuesto ponen en alto el nombre de México, así que muchísimas felicidades”, declaró en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Con información de López-Dóriga Digital