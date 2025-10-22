Isaac del Toro competirá en el Nacional de Ciclismo 2025 de Ensenada, BC

El UAE Team Emirates-XRG informó que el mexicano Isaac del Toro competirá en el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 que se realizará en Ensenada, Baja California, ciudad natal del atleta.

En un comunicado, se detalló que Del Toro competirá tanto en la contrarreloj individual masculina Elite el jueves 23 de octubre de 2025, así como en la carrera de ruta individual masculina Elite el sábado 25 de octubre.

El equipo emiratí recalcó que pese a que la temporada en Europa culminó la semana pasada, el Nacional de Ciclismo de Ensenada fue “organizado en circunstancias excepcionales, por lo que extenderá la campaña 2025 por una semana más”.

Tras convertirse en el primer ciclista mexicano de la historia en subir al podio del Giro de Italia en mayo, el regreso de Del Toro será muy esperado (en Ensenada, ciudad en donde nació), se apuntó en un comunicado.

“Correr el campeonato mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio. Estoy orgulloso de correr con los colores del UAE Team Emirates-XRG aquí, por fin en casa, y lo daré todo para terminar el año con broche de oro”, indicó el ciclista.

Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”, puntualizó el mexicano.

Isaac del Toro cosechó 16 victorias en 2025, incluyendo su primera victoria de etapa en un Gran Tour en el Giro de Italia. Allí, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG fue la revelación de la carrera, convirtiéndose en el ciclista más joven en llevar 10 días consecutivos con la maglia rosa desde Fausto Coppi en 1940.

Con victorias en carreras prestigiosas como la Milán-Torino y el Giro dell’Emilia hasta ahora en 2025, Del Toro incluso ha ascendido al tercer lugar en el ranking individual de ciclistas de la UCI, solo superado por los campeones del Tour de Francia Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

El Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 será organizado por la nueva Unión Ciclista de México y contará con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Con información de López-Dóriga Digital