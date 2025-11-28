Irán no asistirá al sorteo del Mundial 2026 por falta de visas de EE.UU.

Irán boicoteará el sorteo del Mundial 2026 que se celebra en Washington D.C. el viernes 5 de diciembre porque Estados Unidos no ha emitido visas para todos los miembros de la delegación, informó la Federación de futbol del país.

“Hemos informado a la FIFA de que la decisión (de EE.UU.) no tiene nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, dijo el portavoz de la Federación iraní de Fútbol, Amir Mehdi Alavi, a medios iraníes.

Según el diario Tehran Times, Estados Unidos ha emitido visas para cuatro miembros de la delegación de Irán, entre ellos el entrenador Amir Ghalenoei y Alavi, pero rechazó las de al menos otras tres personas.

El sorteo oficial del Mundial 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre en la capital de Estados Unidos, país con el que Irán mantiene un pulso desde su fundación en 1979.

La selección de fútbol iraní se clasificó en marzo para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en la que será su séptima participación en la competición internacional.

En el Mundial de Qatar 2022, Irán perdió ante la selección de Estados Unidos, lo que supuso su eliminación de esa competición, lo que algunos aficionados celebraron con gritos desde las ventanas contra su Gobierno en medio de las protestas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.

