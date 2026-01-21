¡Inédito! SAT cobrará impuestos a los futbolistas que jueguen en México en el Mundial 2026

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) será ‘protagonista’ del Mundial 2026, toda vez que cobrará impuestos a los futbolistas que jueguen en territorio azteca durante el evento ecuménico del balompié que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos.

De acuerdo con reportes periodísticos, los extranjeros deberán pagar el 25 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR), mientras que los mexicanos tendrán que cubrirlo en su totalidad (100 %).

Cabe destacar que lo anteriormente citado está reglamentado por el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026.

En ese sentido, los jugadores de los partidos que se lleven a cabo en México deberán pagar los impuestos correspondientes por el ingreso que vayan a percibir derivado de la participación con sus selecciones, tales como remuneraciones y premios (‘primas’). Esto aplica en las tres sedes mexicanas para el certamen: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con la información referida, no se trata de una medida extraordinaria o ‘exclusiva’ por parte de la autoridad fiscal para la Copa del Mundo del 2026, sino de la aplicación de la legislación fiscal vigente, que ya contempla este tipo de casos en eventos deportivos internacionales.

NUEVO EN MUNDIALES

Por primera vez en la historia mundialista y por tercera de ellas en territorio azteca, se cobrará impuestos a los futbolistas, ya que México cuenta con un marco jurídico más estricto que incluye reglas claras de residencia fiscal, gravamen específico a extranjeros, una amplia red de tratados internacionales y mayores mecanismos de fiscalización.

Con información de Latin Us