DEPORTES

¡Humillado! El Manchester City cae ante el modesto Bodo/Glimt, que logra su primer triunfo en la fase de liga de la Champions

By Agencias
Haaland, sin explicación a su derrota en Noruega.Créditos: Reuters.
miércoles, enero 21, 2026

Una de las sorpresas de la temporada en la Champions llegó en la séptima jornada de la fase de liga con la derrota del City ante el equipo noruego.

El Manchester City sufrió una humillante derrota 3-1 en su visita al Bodo/Glimnt, modesto club de Noruega que no había logrado ganar esta temporada en la Champions League hasta que lo consiguió este martes frente al poderoso club inglés.

Un doblete de Kasper Waarst Høgh, en los minutos 22 y 24, marcó el inicio de la gran sorpresa de la jornada en la Champions, con un City irreconocible e incapaz de responder.

Jens Hauge aumentó la ventaja para el Bodo/Glimnt con el 3-0 en el minuto 58, un marcador escandaloso que Rayan Cherki alcanzó a maquillar con el 3-1 en el minuto 60.

La expulsión de Rodri en el minuto 62 enterró cualquier intento del Manchester City de reaccionar o aspirar al menos a rescatar un punto, por lo que la humillación quedó sentenciada.

El Bodo/Glmint, que llevaba tres empates y tres derrotas en la fase liga de la Champions, encontró un oasis en el torneo y llegó a seis puntos, mientras el City de Guardiola se quedó con 13 unidades.

Con información de Latin Us

