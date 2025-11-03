¡Hormigolazo! Chivas vence a domicilio al Pachuca con un obús de Armando González, que ya es líder romperredes

El Guadalajara ganó 0-1 gracias a su centro delantero, que llegó a 11 tantos para empatar a Joao Pedro y Paulinho, a falta de una jornada.

González celebra su conquista. Créditos: @Chivas

Chivas venció 0-1 al Pachuca gracias a un golazo de su centro delantero, Armando González, que se convirtió en colíder romperredes y buscará dichjo título individual en la última fecha. El duelo de la Jornada 16 del Apertura 2025 en el Estadio Hidalgo se decantó para los rojiblancos, que tienen prácticamente amarrada la clasificación directa a la Liguilla. Apenas al minuto dos, ‘La Hormiga’ dio el primer aviso de peligro con un remate enfrente de la portería hidalguense que bien pudo acabar en las redes. ¡Cerca la 'Hormiga' González! Por poco el delantero de @Chivas abre el marcador contra @Tuzos #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/me3xFjW7sp — FOX (@somos_FOX) November 3, 2025

Los Tuzos reviraron con un remate que obligó al ‘Tala’ Rangel a recostar para salvar su meta. Pasada la media hora, los anfitriones se ‘salvaron’ de una tarjeta para Luis Quiñones, que originalmente fue mostrada por Adonai Escobedo para el colombiano, pero tras la revisión en el VAR todo quedó en amarilla. En la segunda mitad, González dispuso de otras dos ocasiones semiclaras, pero no tuvo contundencia. No obstante, la tercera fue la vencida para él, pues al 71′ marcó a las afueras del área con un zurdazo a la media vuelta que se anidó cerca del ángulo. ¡GOLAZO! ¡GOLAZOOO DE LA 'HORMIGA'! Suma su undécimo gol en el torneo, y @Chivas acaricia ya la Liguilla directa, en caso de sumar los 3 puntos contra @Tuzos.#LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/8ZDmYbFarB — FOX (@somos_FOX) November 3, 2025