¡Hormigolazo! Chivas vence a domicilio al Pachuca con un obús de Armando González, que ya es líder romperredes

By Agencias
73
https://twitter.com/i/status/1985141238811799610
lunes, noviembre 3, 2025

El Guadalajara ganó 0-1 gracias a su centro delantero, que llegó a 11 tantos para empatar a Joao Pedro y Paulinho, a falta de una jornada.

González celebra su conquista.Créditos: @Chivas

Chivas venció 0-1 al Pachuca gracias a un golazo de su centro delantero, Armando González, que se convirtió en colíder romperredes y buscará dichjo título individual en la última fecha.

El duelo de la Jornada 16 del Apertura 2025 en el Estadio Hidalgo se decantó para los rojiblancos, que tienen prácticamente amarrada la clasificación directa a la Liguilla.

Apenas al minuto dos, ‘La Hormiga’ dio el primer aviso de peligro con un remate enfrente de la portería hidalguense que bien pudo acabar en las redes.

Los Tuzos reviraron con un remate que obligó al ‘Tala’ Rangel a recostar para salvar su meta.

Pasada la media hora, los anfitriones se ‘salvaron’ de una tarjeta para Luis Quiñones, que originalmente fue mostrada por Adonai Escobedo para el colombiano, pero tras la revisión en el VAR todo quedó en amarilla.

En la segunda mitad, González dispuso de otras dos ocasiones semiclaras, pero no tuvo contundencia.

No obstante, la tercera fue la vencida para él, pues al 71′ marcó a las afueras del área con un zurdazo a la media vuelta que se anidó cerca del ángulo.

El Rebaño se complicó al 73′ tras la expulsión de Luis Romo, pero los rojiblancos supieron aguantar a su rival para salir ‘airosos’ del ‘Huracán’ y llegar a 26 puntos que los tienen en el sexto lugar.

La próxima fecha, última de la fase regular, Chivas recibirá al Monterrey en busca del pase directo a la Liguilla, al tiempo que su artillero buscará quedarse con la corona de goleo individual, la cual comparte al momento con Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) y Paulinho (Toluca), cada uno con 11 dianas.

CANTA EL GALLO EN EL ADIÓS DE BARRERA

Querétaro venció 1-0 a Mazatlán FC en otro de los duelos dominicales de la decimosexta fecha.

Pablo Barrera, quien vivió su último partido como profesional en La Corregidora, asistió el tanto del triunfo al 58′ de los locales, obra de Alí Ávila.

Con información de Latinus
