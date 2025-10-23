¡Hay genio para rato! Leo Messi renueva su contrato con el Inter Miami hasta 2028

Reuters.- El Inter Miami anunció el jueves que el astro argentino Lionel Messi, la máxima estrella de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, continuará en el equipo en las próximas temporadas.

«Él está en casa«, dijo el Inter en un video con Messi firmando su contrato en medio del nuevo estadio que se encuentra en construcción en Miami.

El capitán del seleccionado de Argentina renovó su vínculo con el club por dos años con una opción a extenderlo hasta fines de 2028, según reportes de la prensa local.

Messi, de 38 años, se unió al Inter Miami durante la temporada 2023 y su contrato actual se extiende hasta el final de la campaña 2025.

Inmediatamente después de unirse a la MLS, ayudó al equipo a ganar la Leagues Cup de 2023 y el Supporters’ Shield de 2024. A nivel individual, ganó el premio MVP en 2024 y la Bota de Oro 2025.

Con informaciópn de Latinus