¡Habrá campeón mexicano! Los Charros de Jalisco vencen a Puerto Rico y enfrentarán a los Tomateros de Culiacán en la Final de la Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco celebran tras vencer a Puerto Rico en Semifinales.Créditos: EFE
sábado, febrero 7, 2026

Los tapatíos despacharon a los Cangrejeros de Santurce y la Final de la Liga Mexicana del Pacifico volverá a escenificarse.

El beisbol mexicano hace historia, toda vez que los dos representantes nacionales que disputan la Serie del Caribe se enfrentarán en la gran Final: los Charros de Jalisco vencieron 8-6 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y van por el título ante los Tomateros de Culiacán.

El título es mexicano, no había un monarca nacional desde que los Venados de Mazatlán lo consiguieron en 2016, ahora Charros y Tomateros reeditarán la Final de la Liga Mexicana del Pacífico en la que los Charros se impusieron 4-0 sin problema.

Son ocho partidos consecutivos en los que Jalisco ha mantenido su hegemonía ante Culiacán: tres de temporada regular, cuatro de la gran Final de la LMP y uno más durante la primera fase de la Serie del Caribe, aunque ahora esta oportunidad se presenta en un momento en el que los Tomateros podrían lograr una dulce venganza. Aunque la localía de los Charros podría hacer que se extendiera el dominio.

Fue un partido lleno de volteretas. Puerto Rico se fue al frente con un jonrón solitario de Yohandy Morales en la primera entrada, pero Mateo Gil logró un sencillo que se fue en línea por el jardín central para decretar el 1-1 parcial.

El vuelacercas impulsor de dos carreras de Connor Hollis y el solitario tablazo de vuelta entera de de Bligh Madris hicieron que los Charros se fueran 5-2 al frente, pero Puerto Rico jamás bajó los brazos.

Christian Vázquez y el sencillo de Johneshwy Fargas acercaron a los boricuas a sólo una carrera, pero empataron y le dieron la vuelta en la quinta entrada con sencillo de Isan Díaz y elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera para el 5-6. Era una locura.

Pero México Rojo respondió con el sencillo de Mateo Gil y luego Leo Heras conectó sencillo impulsor de dos carreras en la séptima entrada para el 8-6 que resultó definitivo.

