¡Habrá campeón mexicano! Los Charros de Jalisco vencen a Puerto Rico y enfrentarán a los Tomateros de Culiacán en la Final de la Serie del Caribe

El beisbol mexicano hace historia, toda vez que los dos representantes nacionales que disputan la Serie del Caribe se enfrentarán en la gran Final: los Charros de Jalisco vencieron 8-6 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y van por el título ante los Tomateros de Culiacán.

Damas y Caballeros… ¡TENEMOS FINAL MEXICANA! Victoria de México Rojo sobre Puerto Rico para avanzar al juego de campeonato y mañana, se medirá ante México Verde para definir al campeón de Serie del Caribe 2026. Mañana, el duelo final comienza a las 7 pm (hora CDMX).

El título es mexicano, no había un monarca nacional desde que los Venados de Mazatlán lo consiguieron en 2016, ahora Charros y Tomateros reeditarán la Final de la Liga Mexicana del Pacífico en la que los Charros se impusieron 4-0 sin problema.

Son ocho partidos consecutivos en los que Jalisco ha mantenido su hegemonía ante Culiacán: tres de temporada regular, cuatro de la gran Final de la LMP y uno más durante la primera fase de la Serie del Caribe, aunque ahora esta oportunidad se presenta en un momento en el que los Tomateros podrían lograr una dulce venganza. Aunque la localía de los Charros podría hacer que se extendiera el dominio.

🗣️¡QUÉ ATRAPADÓÓÓÓN DE JULIÁN ORNELAS! 🤯 El CM se quedó sin palabras ante tal obra de arte 😮‍💨 pic.twitter.com/yp5mMqpwCy — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 7, 2026

Fue un partido lleno de volteretas. Puerto Rico se fue al frente con un jonrón solitario de Yohandy Morales en la primera entrada, pero Mateo Gil logró un sencillo que se fue en línea por el jardín central para decretar el 1-1 parcial.

¡ESA PELOTA ESTÁ DEL OTRO LADOOOO! 🚀 Connor Hollis desapareció la pelota por el jardín izquierdo y México Rojo ya tiene dos carreras más 2⃣🔽🇵🇷1-3🇲🇽🔴 pic.twitter.com/aMEMer4FIa — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 7, 2026

El vuelacercas impulsor de dos carreras de Connor Hollis y el solitario tablazo de vuelta entera de de Bligh Madris hicieron que los Charros se fueran 5-2 al frente, pero Puerto Rico jamás bajó los brazos.

¡AY MADRIIIIIS! 😮🚀 Home run panorámico de México Rojo por todo el jardín derecho; dos rayitas más para los locales 3⃣🔽🇵🇷2-5🇲🇽🔴 pic.twitter.com/141w51bMQs — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 7, 2026

Christian Vázquez y el sencillo de Johneshwy Fargas acercaron a los boricuas a sólo una carrera, pero empataron y le dieron la vuelta en la quinta entrada con sencillo de Isan Díaz y elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera para el 5-6. Era una locura.

¡JUEGO NUEVOOOOO! 🤯 Isan Díaz pega sencillo, anota Yohandy Morales y se empató el juego 5⃣🔼🇵🇷5-5🇲🇽🔴 pic.twitter.com/nQsFX3vcPX — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 7, 2026

Pero México Rojo respondió con el sencillo de Mateo Gil y luego Leo Heras conectó sencillo impulsor de dos carreras en la séptima entrada para el 8-6 que resultó definitivo.