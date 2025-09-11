Guillermo Ochoa ya tiene nuevo equipo, ¿dónde jugará?

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa ya tiene nuevo equipo en el futbol de Europa.

AEL Limassol del futbol de Chipre anunció por medio de redes sociales este jueves 11 de septiembre de 2025 la contratación de Ochoa, la cual será activada una vez que el futbolista mexicano apruebe con éxito los exámenes médicos de rigor.

“Guillermo Ochoa es uno de los porteros más reconocidos aclamados de la era moderna, ha escrito su propia historia única en el futbol mundial”, detalló la institución en el comunicado.

El club chipriota resaltó la carrera de dos décadas de Guillermo Ochoa, en donde ha disputado seis Mundiales con México, eventos en “donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, anándose el respeto y reconocimiento”.

“Se espera que la experiencia, la personalidad y las habilidades de liderazgo de Ochoa mejoren enormemente a nuestro equipo, proporcionando calidad y certeza bajo el marco, pero también inspiración a nuestros futbolistas más jóvenes”, agregó.

“AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea éxito con la camiseta azul-amarilla”, finalizó en el mensaje.

De esta forma, Ochoa se mantendrá activo de cara a la próxima temporada, cuyo principal objetivo personal es disputar el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá en verano.

Además, el mexicano jugará en su sexta liga en el Viejo Continente, luego de pasar por Francia, España, Italia, Portugal y Bélgica.

El AEL Limassol FC, traducido al español como Asociación Atlética de Limasol, es un club con sede en la ciudad de Limasol, Chipre.

Fue fundado en 1930 y juega en la Primera División chipriota. Es uno de los equipos deportivos más exitosos del país, con seis campeonatos de liga.

