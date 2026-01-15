Gris como su uniforme: América pierde en casa ante el San Luis y no levanta en el torneo

Joao Pedro festeja su conquista ante el lamento de Saint-Maximin. Créditos: Reuters

América se mostró gris este miércoles y cayó 0-2 ante el Atlético San Luis en duelo de la Jornada 2 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El duelo en la Ciudad de México comenzó cerrado, pero tomó un punto de inflexión al 22′ cuando Ramón Juárez dejó con 10 hombres a las Águilas al ver la roja directa en una jugada de último hombre y ‘bajar’ a su rival.

A partir de ahí, los potosinos empezaron a dar avisos de peligro a la cabaña de Malagón, mientras que los de André Jardine se vieron obligados a cambiar de estrategia y apostar a los contragolpes a la velocidad de Saint-Maximin, pero sin éxito.

Los capitalinos resistieron la primera parte y se fueron al descanso con el 0-0.

No obstante, todo cambió en la segunda mitad. Los Gladiadores abrieron la pizarra al 52′ tras un centro pasado a segundo poste que cabeceó cruzado Sanabria.

Y al 67′ llegó la sentencia con un golazo de Joao Pedro.

América no encontró respuestas y fue abucheado por su afición tras la derrota en casa y perder pronto el invicto en el torneo; suman un punto de seis posibles, mientras que su rival llegó a tres unidades.

Con información de Latin Us