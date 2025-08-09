20.8 C
San Luis Potosí
GOBIERNO REALIZARÁ COMPETENCIA DE FISICOCULTURISMO 2025

By Redacción
84
viernes, agosto 8, 2025

• Un evento de fuerza, disciplina y talento potosino sin límites, con acceso gratuito.

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), en colaboración con la World Fitness Federation (WFF), presenta el Mister San Luis 2025–Casta de Campeones, una competencia que celebra la pasión por el fisicoculturismo y que se realizará este domingo 10 de agosto.
El Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, continúa impulsando el deporte sin límites a favor de la juventud potosina, por lo que la justa se llevará a cabo con entrada libre y las y los atletas podrán registrarse desde las 9:00 horas con el inicio de la competencia a las 12:30 horas.
Se premiará a los mejores físicos estéticos del Estado con trofeos, medallas y premios en efectivo para las y los ganadores absolutos, reuniendo a destacadas figuras del fisicoculturismo como el presidente mundial de la WFF —representante de 124 países—, el vicepresidente nacional y la presidenta de la WFF San Miguel de Allende y la participación de más de 300 atletas, en categorías como Infantil, para personas con discapacidad, Clasificados, Bermuda, Sport Model, Master, Bikini, Wellness, Figura y Woman.
Para más información, las y los interesados pueden consultar las redes oficiales del Inpojuve o comunicarse al teléfono 444 446 0654, con el coach Tigre Basurto.

