Gobierno del Cambio organiza carrera atlética “Juntos por la Prevención”

• Se llevará a cabo el próximo domingo 2 de octubre a las 8:30 horas en la explanada del Planetario del Parque Tangamanga Uno

Con el objetivo de fomentar el deporte y fortalecer las acciones de prevención del delito, como la ha definido el Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) invita a la Primera Carrera Atlética “Juntos por la Prevención” que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de octubre a las 8:30 horas en la explanada del Planetario del Parque Tangamanga Uno.

La titular del SECESP, Ana Elisa Loredo Torres, informó que esta competencia forma parte de los trabajos que promueve el Gobierno del Estado, respecto a fomentar la cultura del deporte, la convivencia familiar y la activación física entre las y los potosinos.

La Carrera “Juntos por la Prevención” consistirá en una convivencia de tres kilómetros y una carrera de 10 kilómetros de distancia, tanto en la rama varonil como femenil; habrá dos categorías: libre hasta los 49 años y máster de 50 años en adelante.

La inscripción a este evento tendrá un costo de 180 pesos, el cual hará acreedores a los competidores a un kit que consistirá en una playera y medalla conmemorativa del evento. Los kits se entregarán el sábado primero de octubre en la explanada del Planetario del Parque Tangamanga Uno en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

El SECESP invita a todas y todos los interesados a inscribirse en los siguientes puntos: Bh Store (Cordillera Karakorum No. 410, Plaza Cordillera); Dulcería la Estrella (2da. Oriente No. 222, Central de Abastos, de lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas); Ferrepape (avenida Románica No. 125, Fraccionamiento Villa Magna, de lunes a jueves de 9:00 a 21:00 horas, viernes 9:00 a 19:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas); y Salvajes Outdoors (avenida Chapultepec No. 1000, Colinas del Parque, Plaza Macul).

La premiación se realizará a los tres primeros lugares de la carrera de 10 kilómetros en ambas categorías (libre y máster) y consistirá en tres mil pesos para el primer lugar, dos mil pesos al segundo lugar y mil pesos para el tercer lugar.

Para más información, consultar redes sociales y sitio web de SECESLP

