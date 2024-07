Gobierno de Miami investiga las causas de la caótica final de la Copa América

Las autoridades de Miami-Dade investigan los fallos que propiciaron el caos, violencia y destrucción vividos en la final de la Copa América 2024, en la que muchos hinchas que compraron boletos no pudieron entrar al partido del domingo en el Hard Rock Stadium y además sufrieron golpes y desmayos debido a las altas temperaturas.

Horas antes del inicio de la final de la Copa América, en el que Argentina se coronó campeona tras derrotar 1-0 a Colombia, cientos de personas que no tenía entradas rompieron los cercos de seguridad, treparon vallas y se saltaron las tornas de acceso para acceder al recinto, una situación que generó el caos, estampidas y obligó al cierre de las puertas de acceso, así como a retrasar el inicio del partido.

Los medios locales han mostrado incluso imágenes de hinchas intentando entrar a través de los ductos de ventilación del estadio.

Los dramáticos hechos ocasionaron que cientos de personas con boletos en mano, algunas de ellas venidas desde el extranjero, no lograran ingresar al estadio y exigen ahora el reembolso de los miles de dólares invertidos en las entradas.

En un comunicado, el Hard Rock Stadium, señaló que se hallan conversando con la Conmebol “para abordar esas preocupaciones individuales”.

Las autoridades del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida (EE.UU.), designaron 550 agentes, más de lo usual para eventos deportivos, para la seguridad del estadio y que posteriormente movilizaron más efectivos.

Levine Cava, así como el jefe de la Policía local, Jaime Reyes, han dejado claro que la responsabilidad de lo ocurrido anoche es de la Conmebol, el ente rector del fútbol en América del Sur.

Antes del desorden, el ambiente en las inmediaciones del estadio era festivo, con fanáticos de Argentina y Colombia conviviendo entre música y comidas típicas. El caos comenzó unas tres horas antes de la hora anunciada para el inicio del partido, 20:00 h local.

Las puertas del Hard Rock Stadium abrieron a las 15:00 h local, y miles de personas comenzaron a entrar en orden.

More people getting into the game through… what??? The vent??

What is happening in the Copa America Final? pic.twitter.com/QKgkwEmnCW

— Tactical Manager (@ManagerTactical) July 15, 2024