Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respalda a Trump en medio de insinuaciones de boicot al Mundial 2026: “Todos tenemos que apoyar la paz”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que «el futbol es el deporte más democrático y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá quiere unir al mundo«, durante su intervención en el foro económico de Davos, donde apoyó al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este presentara la junta de paz para Gaza.

«Por supuesto que vivimos en un mundo dividido. Nosotros apoyamos la paz. Hemos visto al presidente Trump firmando ese acuerdo, el mayor apoyo de la FIFA al presidente, porque todos tenemos que apoyar la paz. La gente confía en la FIFA, en los países organizadores. América va a dar la bienvenida al mundo», dijo Infantino.

El mensaje de Infantino llega en un momento de intenso debate político en Europa, donde varios sectores rechazan la postura del gobierno de Estados Unidos por apropiarse del territorio de Groenlandia, por lo que varios legisladores de Alemania, principalmente, han sugerido boicotear el Mundial 2026, algo que a nivel gubernamental se ha descartado.