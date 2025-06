¡Fracaso! América cae en tiempo extra ante LAFC y se queda sin el último boleto para ir al Mundial de Clubes

El América se quedó a la orilla de tomar el lugar del León en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, luego de caer 2-1 por remontada ante LAFC en tiempo extra (partido único); el conjunto estadounidense obtuvo el último boleto a la justa, la cual de disputará del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

Las Águilas no salieron airosas en su visita al BMO Stadium, casa de su rival esta noche.

El primer tiempo fue de ‘cálculo estratégico’ de los técnicos Cherundolo y Jardine, de ahí que la batalla cerrada y con pocas opciones de peligro y se saldara sin anotaciones.

La segunda mitad tuvo un mejor inicio para el conjunto mexicano, que empezó a soltarse en ofensiva bajo la batuta de Erick Sánchez.

Pasado el 60′, el ‘Chiquito’ abrió la llave del triunfo al provocar un claro penalti que le cometió Mark Delgado y que el árbitro tuvo que revisar en el VAR.

Brian Rodríguez se paró en el manchón y engañó a Lloris cobrando al centro para abrir el marcador.

Los azulcrema se sintieron cómodos con la anotación, mientras que su rival se desembocó con la entrada de Giroud como eje de ataque.

El ariete francés tuvo tres remates a gol en poco tiempo, pero en la primera se topó con una salvada providencial de Cáceres y en las otras dos con atajadas de Luis Ángel Malagón.

Las Águilas se agruparon y defendían con uñas y dientes su ventaja; no obstante, al 89′, los black and gold igualaron la pizarra con un cabezazo de Igor Jesús tras un tiro de esquina cobrado por Bouanga, segundos después de que Jardine hiciera un doble cambio en busca de contener a su rival.

89' LAFC GET THEIR GOAL IN THE FINAL MINUTES 🤯

