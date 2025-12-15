¡Final de película! En una serie de penaltis llena de drama Alexis Vega es el héroe y le da al Toluca el Bicampeonato

El Toluca es bicampeón, luego de derrotar 9-8 en penaltis a los Tigres de la UANL al ganar 2-1 en el Estadio Nemesio Diez la Final de Vuelta del Apertura 2025 (2-2 global). Fue una de las mejores definiciones en la historia del futbol mexicano.

Las cosas empezaron cuesta arriba para los locales, que al 14′ se vieron en desventaja: Gignac cobró raso un tiro libre desde la medialuna y Gorriarán remató el ‘buscapies’ para cambiarle la trayectoria y vencer a un García Palomera al que le faltaron reflejos.

Los Diablos Rojos no se vinieron abajo y de a poco empezaron a generar futbol y llegadas, teniendo la más clara en los pies del goleador Paulinho, quien se perdió el empate con un remate al filo del área chica frente a Nahuel Guzmán.

Los de Antonio Mohamed insistieron y al 40′ lograron la paridad a través de Helinho, quien hizo de Robben y Yamal con un recorte hacia el centro y un zurdazo angulado que reventó el poste antes de detonar las redes. ¡Golazo!

Era el envión anímico que necesitaban los mexiquenses, que pese a cerrar mejor, ya no pudieron hacer más daño en una primera mitad que terminó calientita, lo que dejó de manifiesto Gignac encarando al cuarto árbitro Luis Enrique Santander.

Un gol inolvidable para la afición del @TolucaFC. 👹💥 Aquí les dejo esta MARAVILLA de Helinho. 🔥 Gol 50 desde afuera del área en partidos de Final.📚#LaFinalDeLaAfición✨ | #AP25 | #TOLUANL pic.twitter.com/P8drbpnA7A — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

La segunda mitad era de ‘toma y daca’ para los pingos, que necesitaban un gol más para alargar el desenlace por el título.

En los primeros compases reclamaron un penalti sobre Paulinho, pero muy pronto el mismo portugués los puso a soñar con el tanto de la voltereta al conectar un centro de Helinho (2-2 global).

¡El Diablo anda suelto y ya le dio la vuelta al partido! 🔥👹 Aquí está el GOL de Paulinho a pase de Helinho. 🎯 Con esto revive el @TolucaFC.#LaFinalDeLaAfición✨ | #AP25 | #TOLUANL pic.twitter.com/IMWgWfbeXK — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Guido Pizarro movió sus piezas con el cambio de guion en el juego y los suyos inquietaron un poco, pero sin tener ‘punch’.

Toluca tuvo el tanto del título en una pelota parada que Pereira mandó a las gradas.

ENTRA ALEXIS VEGA

Al 80′, el capitán de los choriceros entró al campo con la encomienda de ‘romper el partido’, luego de estar ausente toda la Liguilla por una lesión.

El duelo se trabó en los instantes finales y ‘olía’ a tiempos extra para definir al campeón del futbol mexicano. Antes del silbatazo, Paulinho dejó el terreno de juego por lesión, lo que suponía una baja sensible para los anfitriones.

PRÓRROGA

Pese a las pérdidas obligadas en su ataque, los mexiquenses iniciaron mejor el tiempo suplementario con dos llegadas de peligro, una de ellas alejada por el experimentado arquero visitante con un manotazo.

Al 98′, Guzmán estuvo cerca de una ‘Nahuelada’ tras darle la espalda a un tiro desde atrás de media cancha lanzado por Pereira, mismo que salvó sobre la raya de gol en dos tiempos.

En el segundo tiempo extra hubo drama en ambos marcos. La UANL avisó con una volea de Nicolás Ibáñez que pasó cerca del poste, mientras que los de casa reviraron con un cabezazo de Marcel Ruiz que, para su mala fortuna, salió justo a la ubicación de Nahuel Guzmán.

La batalla terminó tras más de 120 minutos de acción y todo se definiría hasta la última instancia.

¡Tremendo susto para Nahuel! 😱😱😱 Por poco cae un gol de media cancha pero apenas alcanzó a sacar ese balón👀 📲📺¡ ¡Disfruta la gran final de la LigaMX en ViX! 📲🧡 #EsUnInfierno pic.twitter.com/vxXlFJMIw6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 15, 2025

PENALTIS

Desde los 11 pasos, los rojos salieron airosos en una ‘kilométrica’ tanda (9-8) en la que incluso fallaron sus disparos los porteros García y Guzmán.

Alexis Vega selló la doble corona de los suyos en el vigésimo cuarto penalti de la noche y el segundo a su cargo, lo que le valió terminar como el Jugador del Partido.

El gol del título 🏆 en este final de película 🥹 https://t.co/v1rrZxksdw pic.twitter.com/ztBcmkpOsZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

Con información de Latin Us