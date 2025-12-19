¡Figura mundial! La marchista mexicana Alegna González es la segunda clasificada en el World Athletics Race Walking Tour 2025

La marchista mexicana Alegna González se ubicó como la segunda mejor rankeada en el World Athletics Race Walking Tour 2025, año en el que logró ser subcampeona de 20 kilómetros de marcha en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Con tiempo de una hora 26 minutos y 6 segundos, Alegna impuso récord y conquistó su primera medalla mundial en septiembre pasado.

Es la segunda vez que Alegna, quien ganó el Premio Nacional de Deportes, aparece en los primeros lugares de este ranking, pues en 2023 también fue segundo lugar con 3 mil 881 puntos. Este año conquistó 3 mil 960 puntos.

La española María Pérez, doble campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha, es la ganadora absoluta del World Athletics Race Walking Tour 2025, con una puntuación total de 4 mil136 puntos, la más alta alcanzada por una atleta desde que el circuito adoptó su actual formato.

Pérez es la primera española que logra el primer puesto del circuito internacional tras la conclusión del Tour el domingo en Dublín, al imponerse en la clasificación con la suma de sus tres mejores actuaciones puntuables del calendario y recibe un premio de 25 mil dólares, informó este viernes la Federación Española de Atletismo (RFEA).

La gran temporada de Pérez le permite revalidar en 2025 sus títulos de 20 y 35 kilómetros marcha en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Tokio, con marcas de 1h 25:54 y 2h 39:01, respectivamente, y su actuación en la prueba larga fue clave para su puntuación final en el Tour.

El podio femenino del World Athletics Race Walking Tour 2025 lo completaron la mexicana Alegna González, subcampeona mundial de 20 kilómetros, y la italiana Antonella Palmisano, subcampeona mundial de 35 kilómetros, separadas por sólo dos puntos en la clasificación final.

