¡Fiesta en su casa y con su gente! El Barcelona vuelve al Camp Nou 909 días después con goleada al Athletic

By Agencias
Ferran Torres celebra su gol con Lamine Yamal.Créditos: EFE.
sábado, noviembre 22, 2025

La reapertura del Camp Nou tras su remodelación permitió un reencuentro del Barcelona con su afición, a la que le regaló una goleada por 4-0.

El Barcelona regresó al Camp Nou 909 días después de su anterior actuación y lo hizo con una fiesta ante su afición al golear 4-0 al Athletic Club, que resistió los primeros minutos, pero después cedió ante el ímpetu azulgrana.

El primer gol en el ansiado regreso al Camp Nou fue obra de Robert Lewandowski, que en el minuto 5 se inventó un disparo raso al primer poste que el portero Unai Simon no pudo rechazar.

Tras varios intentos y un intenso intercambio del control del balón en media cancha, el Athletic dejó un hueco libre que aprovechó Lamine Yamal para dar una impecable asistencia a Ferran Torres, quien mandó al Barcelona al descanso con la tranquilidad

El inicio del complemento se pintó completamente de azulgrana con el 3-0, obra de Fermín López.

El Athletic se quedó con diez por la expulsión de Oihan Sancet en el 54. El Barcelona simplemente sobrellevó el partido y marcó el 4-0 con el doblete de Ferran en el tiempo agregado que sirvió para reencontrarse con su gente y regalarse tres puntos que lo ponen como líder provisional de LaLiga, con 31, mismos puntos que el Real Madrid, pero que el domingo juega ante Elche.

Con información de Latinus

