“Estoy feliz, no triste”: Federer después de jugar su último partido como profesional

El suizo Roger Federer aseguró, después de jugar su último partido como profesional, que está feliz, no triste.

“Hemos conseguido pasar esto de alguna manera”, dijo Federer a pie de pista, acompañado por Jim Courier.

Federer no paró de llorar en toda la ceremonia de despedida

“Ha sido una día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis tenis una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros… Estoy muy contento de haber jugado el partido”, añadió el helvético, que no paró de llorar en toda la ceremonia de despedida.