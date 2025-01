Estados Unidos amarga a Miguel Herrera su estreno con Costa Rica

La selección de Estados Unidos, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, goleó este miércoles por 3-0 en un amistoso a Costa Rica en el debut de su nuevo técnico, Miguel Herrera.

El Inter & Co Stadium de Orlando (Florida) acogió este encuentro de preparación que no se disputó en fecha FIFA, por lo que ambas selecciones se presentaron con jugadores no habituales y sin sus grandes figuras.

Estados Unidos tenía dos amistosos en esta concentración y cerró ambos con victoria, ya que el sábado derrotó por 3-1 a Venezuela en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, que es el hogar del Inter Miami de Lionel Messi.

Brian White adelantó esta noche a las barras y estrellas en el minuto 21. Diego Luna, del Real Salt Lake, recibió en el centro del campo y avanzó sin oposición hasta filtrar un buen pase para el delantero del Vancouver Whitecaps, quien cruzó el balón de maravilla con la izquierda al segundo palo.

El segundo tanto de los de Pochettino llegó en el 77 tras un error en la salida de balón de Costa Rica. Emeka Eneli, del Real Salt Lake, robó el esférico y sirvió una asistencia a la frontal para Caden Clark que el jugador del Montreal no desaprovechó con un remate impecable.

La guinda la puso en el 90 Patrick Agyemang (Charlotte), quien cerró con un zurdazo un triunfo convincente de Estados Unidos.

El conjunto tico tuvo sus oportunidades, pero se topó con varias intervenciones de mucho mérito del portero Zack Steffen, que defiende en la MLS el arco de los Colorado Rapids.

Con información de EFE.