¡Es un jaguar! Revelan la identidad de las mascotas del Mundial 2026: ‘Zayu’, de México, usa uniforme verde, ‘Maple’ es un alce y ‘Clutch’ es un águila

La FIFA reveló las identidades de las mascotas de 2026.Créditos: FIFA
jueves, septiembre 25, 2025

El portal The Athletic publicó antes que la FIFA las imágenes de las tres mascotas del Mundial 2026: un jaguar, un águila calva y un alce.

Un día después de que la FIFA presentara a ‘Clutch’, ‘Zayu’ y ‘Maple’ como las mascotas del Mundial 2026, se filtraron las imágenes de las identidades de los tres personajes: Un águila calva para Estados Unidosun jaguar para México y un alce para Canadá.

El portal The Athletic mostró en exclusiva a las tres mascotas del Mundial, cada una con su propia narrativa, luego de que el miércoles se avanzaran sus nombres y algunas siluetas en un video de la FIFA.

En la publicación se observa a ‘Zayu’, el jaguar, como representante de México. Viste la playera verde del uniforme nacional. “Civilizaciones antiguas de México, como la maya, le otorgaron un gran significado al jaguar, vinculándolo con el inframundo y simbolizando fuerza y ??valentía”, se describe en la publicación de redes sociales.  Su posición en la cancha es delantero.

‘Clutch’ viste de azul, segundo uniforme de la selección de Estados Unidos. Es un águila calva, reconocida por su lugar central en el Gran Sello desde 1782. Una ley del Congreso, firmada por el presidente Joe Biden en 2024, convirtió al águila calva en el ave nacional oficial.

‘Maple’, el alce, representa a Canadá y viste de rojo, el primer uniforme de su selección nacional y su nombre se inspira en la hoja de arce de Canadá, símbolo nacional del país.

Minutos después, la FIFA publicó un video en sus redes sociales para presentar más a fondo a los personajes.

Con información de Latinus

 

