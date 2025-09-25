¡Es un jaguar! Revelan la identidad de las mascotas del Mundial 2026: ‘Zayu’, de México, usa uniforme verde, ‘Maple’ es un alce y ‘Clutch’ es un águila

Un día después de que la FIFA presentara a ‘Clutch’, ‘Zayu’ y ‘Maple’ como las mascotas del Mundial 2026, se filtraron las imágenes de las identidades de los tres personajes: Un águila calva para Estados Unidos, un jaguar para México y un alce para Canadá.

El portal The Athletic mostró en exclusiva a las tres mascotas del Mundial, cada una con su propia narrativa, luego de que el miércoles se avanzaran sus nombres y algunas siluetas en un video de la FIFA.

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

En la publicación se observa a ‘Zayu’, el jaguar, como representante de México. Viste la playera verde del uniforme nacional. “Civilizaciones antiguas de México, como la maya, le otorgaron un gran significado al jaguar, vinculándolo con el inframundo y simbolizando fuerza y ??valentía”, se describe en la publicación de redes sociales. Su posición en la cancha es delantero.

‘Clutch’ viste de azul, segundo uniforme de la selección de Estados Unidos. Es un águila calva, reconocida por su lugar central en el Gran Sello desde 1782. Una ley del Congreso, firmada por el presidente Joe Biden en 2024, convirtió al águila calva en el ave nacional oficial.

‘Maple’, el alce, representa a Canadá y viste de rojo, el primer uniforme de su selección nacional y su nombre se inspira en la hoja de arce de Canadá, símbolo nacional del país.

Minutos después, la FIFA publicó un video en sus redes sociales para presentar más a fondo a los personajes.

Con información de Latinus