¡El ‘Torito’ lo hace de nuevo! El mexicano Isaac del Toro remonta y conquista la Vuelta a Burgos, su novena victoria del año

Del Toro, primer mexicano que gana la Vuelta a Burgos.Créditos: @TeamEmiratesUAE
sábado, agosto 9, 2025

Tras sufrir una caída en la primera etapa, Del Toro se mantuvo cerca de los líderes y atacó en un cierre espectacular para llevarse otro título.

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó este sábado la Vuelta a Burgos, su novena victoria del año, tras desbancar del liderato al francés Léo Bisiaux en la última etapa, concluida en las Lagunas de Neila, que ganó el italiano Giulio Ciccone.

Del Toro llegó segundo en la quinta y última etapa de la competencia, pese a que sufrió un pinchazo y tuvo que cambiar su bicicleta a 14 kilómetros de la meta.

Sin embargo, su esfuerzo fue suficiente para convertirse en el primer mexicano en ser campeón de esta competencia, con un tiempo de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos en las cinco etapas para alzarse con el titulo, sacando 19 segundos de ventaja al italiano Lorenzo Fortunato, quien este sábado llegó tercero a la meta en la etapa.

En tercero de la clasificación general acabó el francés Leo Bisiaux, a 25 segundos del mexicano.

Con información de Latinus
