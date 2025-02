El Super Bowl LIX impone récord de periodistas acreditados: 6 mil 414 comunicadores cubrirán el Chiefs-Eagles

AP.- Rob Gronkowski devoró unas alitas de pollo. Marshall Faulk trajo el gumbo y los beignets. David Njoku se paseaba sin camisa.

Fue otra escena desenfrenada en el ‘Media Row’ esta semana en el Super Bowl, donde más de 150 estaciones de radio y televisión transmitieron sus programas y segmentos en vivo desde el Centro de Convenciones Ernest N. Morial.

Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City (17-2) buscan lograr un triplete cuando se enfrenten a Saquon Barkley y los Eagles de Filadelfia (17-3) en el juego por el campeonato de la NFL el domingo.

Hay 6,414 miembros de los medios acreditados para cubrir el juego y los eventos relacionados previos a este, la cifra más alta jamás registrada para un Super Bowl.

Muchos de ellos se congregaron en el centro de convenciones para un espectáculo que comenzó con una estación de radio transmitiendo en vivo desde un hotel local en Minneapolis en 1992.

