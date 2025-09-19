26.2 C
DEPORTES

El retiro puede esperar: Messi ampliará su contrato con el Inter Miami y seguirá activo después del Mundial 2026

By Agencias
Messi, previo a un partido con Miami.Créditos: AP
viernes, septiembre 19, 2025

De acuerdo con distintos reportes, el argentino y el conjunto de la MLS están por firmar un nuevo acuerdo que sería hasta 2028.

Lionel Messi y el Inter Miami están cada vez más cerca de firmar la renovación del jugador argentino, cuya vinculación con el club finaliza al término de esta temporada, según informaron fuentes cercanas a la negociación.

El astro argentino, de 38 años, y el Inter Miami están perfilando los últimos detalles de una ampliación de contrato vista con buenos ojos por ambas partes, que permitiría a Messi extender su carrera en la MLS, donde aterrizó el verano de 2023 procedente del París Saint-Germain.

Las fuentes no precisaron, sin embargo, cuál sería la duración del nuevo contrato o una fecha para su anuncio.

La renovación significaría que Messi llegaría activo a la disputa del Mundial 2026, que precisamente organiza Estados Unidos, junto con México y Canadá, y en el que Argentina defenderá el título logrado en Catar 2022.

El Inter Miami siempre ha expresado su deseo por extender la vinculación con el actual capitán de la plantilla, que abrió la puerta a la etapa más exitosa de este club de reciente fundación.

Apenas semanas después del fichaje de Messi, ‘Las Garzas’ levantaron su primer título oficial, la Leagues Cup, y un año después hicieron lo mismo con el MLS Supporter’s Shield.

En su primera temporada completa con el Inter Miami, el año pasado, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo con el MVP de la MLS, un reconocimiento que está cerca de repetir este año.

De acuerdo con diversos reportes de medios internacionales, la extensión de contrato del considerado mejor futbolista de la historia con el conjunto de la MLS sería hasta 2028.

NUEVO ESTADIO

El club ha estado presionando para que Messi renueve por varias razones, pero una de ellas es que desean desesperadamente que el delantero siga en la plantilla cuando se supone que su nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami será inaugurado el próximo año.

El equipo ha estado vendiendo paquetes de entradas y recibiendo depósitos para butacas en el nuevo estadio durante más de un año, y es razonable pensar que la demanda de dichos asientos sería menor si Messi ya no estuviera en el equipo.

Con información de EFE y AP

