“¿El portero de Pumas jugó en el Real Madrid o por qué paró todas?”: aficionado de Tigres se hace viral tras desconocer el pasado de Keylor Navas

El miércoles pasado, los Pumas dieron la sorpresa al imponerse 0-1 como visitantes a los Tigres en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 para terminar con una racha de 12 años sin ganar en el Estadio Universitario.

El portero costarricense Keylor Navas fue la figura de los dirigidos por Efraín Juárez al mantener su portería imbatible con grandes atajadas, recordando sus mejores tiempos en el Real Madrid, club en el que brilló y con el que conquistó múltiples títulos.

Un aficionado de los Tigres se hizo viral en las redes sociales debido a que fue entrevistado por Azteca Noreste al final del juego, luego de que se había consumado la derrota de los locales.

– ¿Qué faltó hoy, carnal? –le cuestionó el reportero al fan felino–

– Tengo una pregunta, ¿el portero de Pumas jugó en el Real Madrid o por qué paraba todas? –fue la insólita respuesta del seguidor.

Al recibir la confirmación de que Navas, efectivamente tiene pasado con el Real Madrid, se marchó no sin antes lanzar sorprendido un “ah, no, adiós”…

En redes el video tuvo miles de reacciones, desde los que señalaron que es “el aficionado promedio de Tigres”, hasta los que no creyeron que el joven no estuviera al tanto de que Keylor Navas fue futbolista del conjunto merengue.

Con información de Latin Us