¡El mejor mexicano de la historia! Isaac del Toro termina séptimo en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

El ciclista Isaac del Toro se colocó en el ‘Top 10’ dentro del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta al terminar en séptimo lugar, lo que representa el mejor resultado de la historia para un mexicano en esta competencia.

El originario de Ensenada, Baja California, estuvo más de 30 kilómetros en la punta de la carrera junto al que a la postre fue el ganador, Tadej Pogacar, luego de acompañarlo en la escapada; sin embargo, no pudo aguantarle el ritmo y finalmente se rezagó.

Pese a no subir al podio, el desempeño de Del Toro fue sobresaliente y confirma que a sus 21 años sigue en camino para convertirse en un ciclista histórico no sólo para México, también a nivel mundial.

POGACAR, UN ‘MONSTRUO’

El esloveno Tadej Pogacar volvió a demostrar su condición de gran dominador de esta época ciclista revalidando en Ruanda su título mundial en línea sobre un durísimo recorrido de 267.5 km en los que exhibió su poder con una escapada de más 100 km para conquistar la medalla de oro.

Pogacar terminó la carrera con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, a un promedio de 42.089 km/h, y una ventaja de 1.28 sobre su gran rival Remco Evenepoel, quien logró la plata.

El esloveno se tomó la revancha de la también gran victoria del domingo anterior del belga en la contrarreloj individual, en la que Remco acabó doblando a Tadej a pesar de salir dos minutos y medio más tarde.

Cerró el podio, a 2.16 del ganador, el irlandés Ben Healy, más fuerte en los últimos kilómetros que el danés Mattias Skjelmose Jensen en la pelea por la medalla de bronce.

También tuvieron gran protagonismo en la carrera el mexicano Isaac del Toro y el español Juan Ayuso, los dos únicos rivales -y compañeros en el UAE- que acompañaron a Pogacar en su ataque a 105 km de meta, aunque no pudieron seguir el ritmo del ganador de cuatro Tours de Francia.

Con información de EFE