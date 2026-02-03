El enojo de los fans del América provoca que el Lens, nuevo club de Allan Saint-Maximin, bloquee los comentarios en sus redes sociales: “¡Mercenario!”

El Lens de la Ligue 1 de Francia presumió la contratación de Allan Saint-Maximin, exdelantero del América, como su nuevo refuerzo durante el cierre del mercado invernal; sin embargo, horas más tarde el club tuvo que bloquear los comentarios de sus posteos en las redes sociales ante el enojo que le demostraron los aficionados de las Águilas tras su intempestiva salida.

El club francés publicó fotos de Maximin, jugador de 28 años, firmando los papeles de su nuevo contrato, posó con los directivos del equipo y le hicieron un video especial para darle la bienvenida con el formato de la popular caricatura del ‘Coyote y el Correcaminos’, en donde los seguidores del América dejaron ver que no tomaron bien la noticia.

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨 pic.twitter.com/QxSqreet7o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

“Ya lo dijo Mou, jugador indisciplinado, pero nosotros le creímos su cuento de que venía a dejar el alma”, “Ya no hace nada, está gordo, no le gusta entrenar, se lesiona. Les apuesto que acabando el torneo se van a querer deshacer de él”, “Jugador acabado”, “A ver si allá si quiere correr”, “Ahí va a robar a otro club”, fueron algunas reacciones de fans azulcremas en ‘X’.

“Ya se fue a Francia a robar este mercenario, no podía esperar más de él”, “Rata, la afición te defendimos muchas veces y ve como nos pagas, sólo eres una persona que a todo le busca pretexto. Te deseo lo mejor, pero p… rata”, “Se quedan a un petardo que no corre , no genera futbol y es malagradecido. Aguas Lens, no vaya a ser un cáncer para tan buena campaña que están haciendo”.

Maximin disputó apenas 16 partidos con el América, anotó tres goles y dio una asistencia en los dos torneos que estuvo en México, en el actual apenas certamen tuvo actividad en los tres primeros juegos, ya que ante el Necaxa de la Jornada 4 ni siquiera fue a la banca tras haber denunciado que uno de sus hijos fue víctima de racismo en México.

Con información de Latin Us