El doble medallista olímpico Osmar Olvera pide un México “más unido”

El doble medallista olímpico en saltos Osmar Olvera pidió a su llegada a México que su país sea uno “más unido”.

“Espero haber inspirado a niñas y niños, incluso adultos, de que si luchan por sus sueños van a lograrlos tarde o temprano. Con estos dos metales espero un México más unido, que sale adelante con mucha disciplina”, explicó a su llegada a su nación, luego de ganar sus primeras medallas olímpicas, en París 2024.

En la justa olímpica, Olvera, de 20 años, obtuvo preseas en las pruebas trampolín sincronizado de tres metros de saltos con su compañero Juan Manuel Celaya, con el que obtuvo una de plata, y un bronce en trampolín de tres metros individual.

Su hazaña, que lo convierte en apenas el sexto mexicano en ser doble medallista en unos mismos Juegos, espera que fomente la unidad en un país polarizado políticamente, entre los que apoyan al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador y los que no.

“Se siente bonito que me reciban así, no lo imaginaba. Sabía que ganar dos medallas era importante, pero no de esta forma; gracias a todo México por el apoyo”, añadió Olvera, quien a su llegada al aeropuerto fue arropado por sus compatriotas con un grupo de mariachis.

Olvera se puso como meta mejorar su plata con un oro en los siguientes Juegos, Los Ángeles 2028.

“Estar en unos Olímpicos es un gran logro, los que conseguimos alguna medalla es para darle una alegría a México y nos motiva para superar nuestros resultados en Los Ángeles”, sentenció el joven medallista.

Con información de EFE