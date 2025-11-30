17.4 C
El ‘Chucky’ Lozano anota, pero San Diego FC se queda a la orilla de la Final de la MLS Cup ante Messi e Inter Miami

By Agencias
Lozano celebra su conquista.Créditos: @sandiegofc
domingo, noviembre 30, 2025

El mexicano hizo el tanto de la honra en la Final del Oeste ante Vancouver Whitecaps, que enfrentará a las Garzas por el título definitivo (1-3).

El mexicano Hirving Lozano se despidió con gol de su primera temporada en Estados Unidos, luego de que el San Diego FC cayera 1-3 ante Vancouver Whitecaps en la Final del Oeste, quedándose a la orilla de la Final de la MLS Cup.

Al minuto 60, el ‘Chucky’ hizo el tanto de la honra al meterse al área, soltar un disparo con la pierna derecha que contó con un desvío rival y una parábola para colarse a las redes enemigas.

Pese a su anotación, el elenco canadiense fue el que se clasificó a la última instancia, donde enfrentará a las Garzas por el título definitivo.

En el 2025, Lozano y San Diego FC vivieron su temporada debut en la Major League Soccer (MLS).

Con información de Latinus

