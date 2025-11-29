El Barcelona recibe un gol en menos de un minuto pero se levanta y logra un triunfo ante Alavés que le mete presión al Real Madrid

El Barcelona evitó una tragedia y con una rápida reacción remontó y venció 3-1 al Alavés en el Camp Nou, tras recibir un gol en el primer minuto del partido que terminó ganando, aunque no resolvió las dudas que dejó su derrota ante Chelsea.

Una sorpresa parecía gestarse con el gol del Alavés en el minuto 1, obra de Pablo Ibáñez, exhibiendo una vez más a la endeble defensa del Barcelona, que venía de sufrir una humillación en la Champions.

Sin embargo, Lamine Yamal, en el minuto 8, y Dani Olmo, en el 26, le dieron la vuelta al gol tempranero y tranquilizaron el ambiente en el Camp Nou.

Fue una reacción importante, pero el Barcelona sigue sin recuperar el buen futbol y se sostuvo gracias a la buena actuación de Raphinha, quien dio los pases en ambos goles.

El Alavés dejó que el Barcelona controlara el ritmo del partido, y aunque hubo algunas jugadas en las que se acercó con peligro, el portero Joan García mantuvo el marcador a favor del equipo culé.

Dani Olmo selló el triunfo 3-1 con su doblete en el tiempo agregado, con el que el Barcelona vuelve a ser líder provisional, con 34 puntos, lo que le permite meter presión al Real Madrid, que tiene 31 y el domingo buscará recuperar el primer lugar.

Con información de Latinus