El América decepciona en su debut en el Clausura 2026: Empata sin goles en un espeso partido en su visita ante los Xolos

El América no encontró soluciones, fue el que más quiso, pero estuvo carente de opciones claras en un partido espeso ante Xolos que terminó sin goles en el estadio Caliente en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Lo curioso de la primera mitad fue que se estrenó el sistema de juego semiautomático. Rodrigo Aguirre recentró un balón con la cabeza al 25’ para la aparición de José ‘La Pantera’ Zúñiga, quien marcó con la testa, el asistente levantó la bandera del fuera de lugar y la imagen en 3D con el ariete delante de la línea del balón se viralizó.

Con esta jugada en el partido entre @Xolos y @ClubAmerica se usó el SAOT por primera vez en el futbol mexicano.#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J1 pic.twitter.com/17RujTiRg3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 10, 2026

El francés Allan Saint-Maximin estuvo insistente por la banda izquierda, intentó vulnerar a la zaga fronteriza con sus regates y al 27’ disparó de pierna derecha, muy cerca del poste, pero su envío pasó apenas por un costado.