17.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

El América decepciona en su debut en el Clausura 2026: Empata sin goles en un espeso partido en su visita ante los Xolos

By Agencias
122
Álvaro Fidalgo, jugador del América, mete un centro en el juego ante Xolos.Créditos: @ClubAmerica
spot_img
sábado, enero 10, 2026

Lo mejor del partido fue que se estrenó el sistema semiautomático del fuera de lugar; las Águilas fueron carentes de futbol ofensivo.

El América no encontró soluciones, fue el que más quiso, pero estuvo carente de opciones claras en un partido espeso ante Xolos que terminó sin goles en el estadio Caliente en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Image

Lo curioso de la primera mitad fue que se estrenó el sistema de juego semiautomático. Rodrigo Aguirre recentró un balón con la cabeza al 25’ para la aparición de José ‘La Pantera’ Zúñiga, quien marcó con la testa, el asistente levantó la bandera del fuera de lugar y la imagen en 3D con el ariete delante de la línea del balón se viralizó.

El francés Allan Saint-Maximin estuvo insistente por la banda izquierda, intentó vulnerar a la zaga fronteriza con sus regates y al 27’ disparó de pierna derecha, muy cerca del poste, pero su envío pasó apenas por un costado.

En la parte complementaria, Álvaro Fidalgo peleó el balón en el área de Xolos, alcanzó a prolongar de cabeza para el ‘Búfalo’ Aguirre, quien remató con una espectacular tijera con potencia que el portero Toño Rodríguez alcanzó a manotear apenas para mandar el balón a un costado al 60’.

Por parte de los Xolos el que más intentó fue Gilberto Mora, pero le faltaron comparsas al frente y el juego se tornó tedioso, de escasas emociones en las áreas y con dos escuadras más preocupadas por mantener el empate en los últimos minutos que de generar opciones al frente.

LOS ZORROS SE IMPONEN

En el otro partido que se efectuó a la misma hora, el Atlas se impuso 1-0 al Puebla en la cancha del estadio Jalisco con solitaria anotación de Uros Durdevic apenas al minuto 8 desde el manchón de penalti.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD LLAMA A LA CIUDADANÍA A EVITAR LA CREACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS IMPROVISADOS
Artículo siguiente
«Una acción militar contra México sería desastrosa», advierten congresistas demócratas tras amenazas de Trump
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.