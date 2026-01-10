El América decepciona en su debut en el Clausura 2026: Empata sin goles en un espeso partido en su visita ante los Xolos

Lo mejor del partido fue que se estrenó el sistema semiautomático del fuera de lugar; las Águilas fueron carentes de futbol ofensivo.
El América no encontró soluciones, fue el que más quiso, pero estuvo carente de opciones claras en un partido espeso ante Xolos que terminó sin goles en el estadio Caliente en la Jornada 1 del Clausura 2026.
Lo curioso de la primera mitad fue que se estrenó el sistema de juego semiautomático. Rodrigo Aguirre recentró un balón con la cabeza al 25’ para la aparición de José ‘La Pantera’ Zúñiga, quien marcó con la testa, el asistente levantó la bandera del fuera de lugar y la imagen en 3D con el ariete delante de la línea del balón se viralizó.
Con esta jugada en el partido entre @Xolos y @ClubAmerica se usó el SAOT por primera vez en el futbol mexicano.#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J1 pic.twitter.com/17RujTiRg3
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 10, 2026
El francés Allan Saint-Maximin estuvo insistente por la banda izquierda, intentó vulnerar a la zaga fronteriza con sus regates y al 27’ disparó de pierna derecha, muy cerca del poste, pero su envío pasó apenas por un costado.
En la parte complementaria, Álvaro Fidalgo peleó el balón en el área de Xolos, alcanzó a prolongar de cabeza para el ‘Búfalo’ Aguirre, quien remató con una espectacular tijera con potencia que el portero Toño Rodríguez alcanzó a manotear apenas para mandar el balón a un costado al 60’.
¡UUUFFFF AMÉRICA SE QUEDÓ CERCA! 🔥😱
Se ahogó el grito de gol, el "Búfalo" Aguirre se quedo a nada de abrir el marcador. 🦅🔥
🔥 #Xolos 0-0 #América 🦅 pic.twitter.com/flxgGYblwa
— FOX (@somos_FOX) January 10, 2026
Por parte de los Xolos el que más intentó fue Gilberto Mora, pero le faltaron comparsas al frente y el juego se tornó tedioso, de escasas emociones en las áreas y con dos escuadras más preocupadas por mantener el empate en los últimos minutos que de generar opciones al frente.
LOS ZORROS SE IMPONEN
En el otro partido que se efectuó a la misma hora, el Atlas se impuso 1-0 al Puebla en la cancha del estadio Jalisco con solitaria anotación de Uros Durdevic apenas al minuto 8 desde el manchón de penalti.
¡Gol de Atlas! ¡Penalazo que revisa César Arturo en el VAR y Atlas ya lo gana con gol de Djuka! 🦊🔥⚽#FridayEnTUDN pic.twitter.com/0hovv8BzlA
— TUDN MEX (@TUDNMEX) January 10, 2026
Con información de Latin Us