EE.UU., México, Costa Rica y Jamaica lanzan candidatura conjunta para Mundial femenino 2031

martes, octubre 21, 2025
La FIFA anunciará al anfitrión del Mundial femenino 2031 durante el congreso que tendrá lugar en Vancouver el 30 de abril de 2026

Las federaciones de fútbol de Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica y México presentaron este lunes su candidatura conjunta para acoger el Mundial femenino en 2031, informó en un comunicado US Soccer.

“Nos enorgullece enormemente liderar esta candidatura para la Copa Mundial Femenina 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica”, declaró la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, durante un acto en Nueva York que formalizó la propuesta.

La candidatura cuenta con el apoyo de la Concacaf y daría lugar a lo que los cuatro países organizadores consideran “la Copa Mundial Femenina más grande de la historia”, con una asistencia de unos 4.5 millones de aficionados.

La documentación será presentada en noviembre próximo a la FIFA, que debe anunciar al anfitrión del Mundial 2031 durante el congreso que tendrá lugar en Vancouver el 30 de abril de 2026.

El Mundial Femenino 2031 será la undécima edición del torneo. Estados Unidos ha acogido en dos ocasiones la competición (1999 y 2003), mientras que sería primera vez para el resto de países postulados.

Con información de EFE.

