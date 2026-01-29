Diego Ramírez sale de la Dirección Deportiva del América

La directiva de las Águilas del América confirmó la salida de Diego Ramírez de la titularidad de la Dirección Deportiva del primer equipo varonil.

La decisión fue detallada en un comunicado difundido este miércoles 28 de enero de 2026 en las redes sociales del club azulcrema, donde se apuntó que Ramírez dejará su posición con el objetivo de continuar su desarrollo profesional mediante la implementación de proyectos de desarrollo deportivo.

América afirmó que Diego Ramírez, en su primera etapa dentro de la institución colaboró para la obtención de un título de liga, mientras que en una segunda etapa lo cosnideró una pieza fundamental en el proyecto deportivo del club, así como en la conformación de la estructura actual del primer equipo varonil, además de formar parte integral del reciente logro histórico obtenido por las Águilas: el tricampeonato en la Liga MX.

“Desde su llegada a Coapa, Diego se ha caracterizado por su profesionalismo y búsqueda constante de la excelencia por lo que estamos convencidos de que este cambio en su camino es un paso más hacia su consolidación como un ejecutivo de primer nivel en el futbol”, se indicó en el boletín de prensa.

“Estamos muy entusiasmados por su nueva etapa, y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto”, destacó el club azulcrema. El Club América no especificó fecha exacta de la salida ni detalles sobre quién asumirá la Dirección Deportiva del primer equipo varonil de las Águilas