Diego Lainez: la eterna promesa que por fin brilla con Tigres y desata la rabia de los Xolos

En enero de 2019, luego de salir campeón con el América, Diego Lainez fue fichado por el Betis de España con la etiqueta de ‘la nueva joya del futbol mexicano’.

Había tenido ofertas del Ajax y de otros clubes del Viejo Continente; sin embargo, el futbolista y su familia apostaron por LaLiga, en donde más temprano que tarde se topó con la realidad: pocas oportunidades de jugar, escasos minutos y exigencia máxima.

Durante cuatro años pasaron varios entrenadores por el conjunto de Sevilla y la tendencia fue la misma: el mexicano no contaba para ellos al grado de que salió prestado al Braga de Portugal, en donde tampoco pudo consolidarse como titular.

Finalmente, en enero de 2023 y luego de rumores de un posible regreso al América, Lainez fue ‘repatriado’ por los Tigres que, suelen llevar a cabo dicha práctica con jugadores nacionales que no destacan en Europa.

En tres años con los felinos, el habilidoso jugador ha tenido altibajos, pero sin duda vive el mejor momento de su carrera desde que regresó a la LigaMX, al grado de que de nueva cuenta está siendo considerado en los llamados de Selección Nacional y hoy es fuerte candidato para estar en la lista final de los que asistirán al Mundial 2026.

¡Revive nuestra victoria por 5-0 ante Xolos de Tijuana lo que significó el pase a Semifinales del Apertura 2025! 🔗 https://t.co/71CtSITEMh pic.twitter.com/3gzHwvE0fB — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

La noche del sábado en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final al que los Tigres llegaron con la misión de remontar un marcador de 3-0 ante Tijuana, Diego Lainez fue la clave por la banda derecha.

Desbordó las veces que quiso, provocó un penalti y generó el cuarto tanto de los locales, por lo que en la parte final del juego se contagió por la euforia y presuntamente se burló del rival, lo que desató la rabia de los Xolos que lo persiguieron prácticamente por todo el campo para increparle por su actitud.

Hubo invasión de cancha, el partido se detuvo por varios minutos y los reflectores estaban encima del protagonista de la noche, el número ‘16’ de los Tigres.

El canterano azulcrema recibió elogios de su entrenador, Guido Pizarro, y de Sebastián Abreu, técnico de Xolos. Su actuación fue redonda, ahora falta descubrir si mantiene su nivel y logra por fin sacudirse la etiqueta de eterna promesa.