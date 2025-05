Del Toro se mantiene líder del Giro de Italia tras 18 etapas

El alemán Nico Denz (Red Bull Bora Hansgrohe) alegró la cara de su equipo, alicaído tras el abandono de Primoz Roglic, logrando la primera victoria para el conjunto en la decimoctava etapa del Giro de Italia disputada entre Morbegno y Cesano Maderno, de 144 km, jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa el mexicano Isaac del Toro (UAE).

La víspera de dos “etapones” decisivas de montaña la aprovechó Nico Denz (Waldshut Tengen, 31 años) para dar a su equipo la primera victoria en este Giro y poner en su palmarés personal la tercera, ya que en 2023 se adjudicó dos. El alemán saltó en el momento oportuno a 19 de meta dentro del grupo de 9 que marchaba en fuga, y ya no dio opción.

Denz entró en meta con tiempo para saborear el triunfo de la valentía y el don de la oportunidad. Marcó en meta 3h.12.07, a una media de 45,1 km/hora. Sus perseguidores, resignados, pasaron la línea a 1.01 minutos con el italiano Mirco Maestri al frente. El pelotón principal, con los favoritos, sin prisa alguna, cerró la jornada laboral a más de 13 minutos.

Sin cambios en la general. Isaac del Toro se mantuvo vestido con la maglia rosa un día más, preparado para combatir en las cumbres el viernes y sábado próximos. Tiene al ecuatoriano Richard Carapaz a 41 segundos y al británico Simon Yates a 51. Dentro del top 10 entran los colombianos Egan Bernal, sexto a 4.43 y Einer Rubio octavo a 6.09.

