20.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Definida la Liguilla: América-Monterrey y Cruz Azul-Chivas sobresalen en los Cuartos de Final del Apertura 2025

By Agencias
68
Sergio Ramos, en acción ante Kevin Álvarez.Créditos: EFE
spot_img
lunes, noviembre 24, 2025

Toluca-FC Juárez y Tigres-Xolos serán los otros cruces con rumbo a Semifinales, a disputarse a partir del próximo miércoles.

Tras la victoria de FC Juárez ante Pachuca en el Play-In quedó definida la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, en la que sobresalen los duelos entre América y Monterrey, así como el Cruz Azul ante Chivas.

Toluca-Bravos y Tigres-Xolos serán los otros cruces con rumbo a Semifinales, a disputarse a partir del próximo miércoles.

CAMPEÓN ANTE ‘DEBUTANTE’

Los Diablos Rojos chocarán ante los chihuahuenses en duelo de superlíder ante ‘debutante’ en la Fiesta Grande. Los escarlata parten como claros favoritos.

FELINOS ANTE CANINOS

La UANL sostendrá una eliminatoria de segundo contra séptimo ante Tijuana, que clasificó vía Play-In tras vencer a FC Juárez.

MÁQUINA CONTRA REBAÑO

Los celestes harán frente a un Guadalajara motivado que tuvo un gran cierre de torneo regular y ganó el último boleto directo a los Cuartos de Final (sexta posición).

ÁGUILAS ANTE RAYADOS

Finalmente, capitalinos y regios cierran la primera ronda de la Fiesta Grande en una serie que luce muy pareja de cuarto contra quinto, pero en la que los de André Jardine ‘llevan mano’ para pasar por cerrar en casa.

Mañana se harán oficicales los horarios y fechas de dichos cruces, cuyos duelos de Ida serán miércoles y jueves, mientras que los de Vuelta serán en sábado y domingo.

Con información de Latinus

Artículo anterior
¡Con un golazo de tijera! FC Juárez gana al Pachuca y obtiene el primer boleto de su historia a la Liguilla
Artículo siguiente
Los Tigres del Norte se unen a campaña que reivindica a los migrantes
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.