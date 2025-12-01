17.5 C
San Luis Potosí
Dan a conocer las fechas y horarios de las semifinales del Apertura 2025

By Agencias
Ciudad de México, 12 de julio de 2025. Balón de futbol Voit Aereus, durante el partido correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y los Cañoneros del Mazatlán FC, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7 / Diego Padilla
lunes, diciembre 1, 2025

Quedaron definidos los horarios de los partidos de semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

La Liga MX reveló en sus redes sociales los horarios y fechas de las semifinales, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Toluca vs. Rayados de Monterrey

IDA: Miércoles 3 de diciembre | 21:10 h | Estadio BBVA.

VUELTA: Sábado 6 de diciembre | 19:00 h | Estadio Nemesio Diez.

Tigres vs. Cruz Azul

IDA: Miércoles 3 de diciembre | 19:00 h | Estadio Olímpico Universitario.

VUELTA: Sábado 6 de diciembre | 21:10 h | Estadio Universitario.

La Liga MX apuntó que en caso de empate en el marcador global, el club mejor ubicado en la tabla general pasará a la final.

Toluca eliminó a Bravos de Juárez con un global de 2-1 y extendió su racha a siete partidos seguidos sin perder en liguilla. Los Diablos llegaron a 25 clasificaciones a semifinales, solo superados por América.

Tigres de la UANL protagonizó la hazaña más espectacular al golear 5-0 a Xolos de Tijuana, revirtiendo el 0-3 sufrido en la Ida para un marcador global de 5-3.

Uno de los momentos más cardiacos de los cuartos de final se vivió en el Estadio Ciudad de los Deportes. donde Rayados de Monterrey eliminó al América para un marcador global de 3-2.

Cruz Azul superó a Chivas con un global de 3-2 y consiguió un hito institucional: es la primera vez en su historia que llega a la Semifinal por cuarto torneo consecutivo.

La Máquina Toluca y Tigres están en su segunda semifinal al hilo.

Con información de López-Dóriga Digital

