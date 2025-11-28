Cruz Azul saca un empate sin anotaciones en casa del Guadalajara

El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón empató este jueves sin goles en casa de las Chivas de Guadalajara de su compatriota Gabriel Milito, en los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el cierre de los duelos de ida de la fase de los ocho mejores, Azules y Rojinegros propusieron el partido, ambos tuvieron oportunidades de abrir el marcador, pero carecieron de buen tino en el área.

El guardameta Andrés Gudiño apareció un par de veces para mantener en cero su puerta y que los Azules no extrañaron al colombiano Kevin Mier, su portero titular, lesionado.

El goleador Armando González lideró la ofensiva de Chivas, mejor en la primera mitad, ante un rival con buenas combinaciones de los argentinos José Paradela y Carlos Rotondi.

En la segunda parte Cruz Azul levantó el rendimiento, sobre todo al final del duelo, cuando Jeremy Márquez remató de cabeza con todo a favor, pero falló.

En el tiempo de descuento, el Guadalajara tuvo la victoria en los botines de Miguel Gómez, quien aceptó un balón en el área, pero remató mal de testa.

La igualada favorece a Cruz Azul porque solo necesita empatar el domingo en el partido de vuelta de la serie. En ese caso, la serie quedaría igualada y los celestes se clasificarían a las semifinales por haber terminado mejor en la tabla de posiciones de la fase regular.

El Guadalajara-Cruz Azul fue el único duelo sin goles en el inicio de los cuartos de final, luego de que Monterrey venció por 2-0 al América, Tijuana por 3-0 al Tigres UANL y Toluca por 1-2 al Juárez FC.

El español Sergio Canales anotó un gol y puso una asistencia para darle a los Rayados de Monterrey, el equipo del español Sergio Ramos, el triunfo sobre América. Fidel Ambriz hizo la otra diana de los regios.

Tijuana sorprendió a los favoritos Tigres con goles de Kevin Castañeda, el marroquí Mourad El Guezouani y Gilberto Mora, en tanto Toluca le ganó a Juárez con goles de Antonio Briseño y el portugués Paulinho, luego de que los Bravos habían tomado ventaja con gol del colombiano Jesús Murillo.

El sábado América recibirá a Monterrey, Tigres al Tijuana y Toluca al Juárez y el domingo Cruz Azul jugará en su estadio contra el Guadalajara.

Con información de EFE.