Cruz Azul, obligado a ganar en el Volcán: desaprovecha condición de local y apenas empata ante Tigres

El 'Toro' Fernández celebra la paridad.Créditos: Reuters
jueves, diciembre 4, 2025

Los felinos se adelantaron con un buen gol de Ángel Correa, aunque La Máquina igualó con un penalti transformado por Gabriel Fernández (1-1).

Cruz Azul rescató el empate ante Tigres este miércoles por la noche en la Semifinal de Ida del Apertura 2025, disputada en el Estadio Olímpico Universitario (1-1).

Apenas al minutos dos los felinos pudieron tomar ventaja, luego de una mala salida celeste y un cabezazo de Ángel Correa frente a  Gudiño que rechazó el portero; instantes después, Gorrriarán contrarremató, pero el balón pegó en el palo.

La Máquina equilibró el juego y trató de generar peligro, aunque el cerrojo defensivo de su rival y su falta de claridad se lo impidieron.

Los primeros 45 minutos se saldaron con un cerrado y hasta somnífero 0-0.

La segunda mitad arrracó con un mejor tono. Carlos Rotondi avisó con un cabezazo que exigió a Nahuel Guzmán a recostar para salvar su arco, mientras que Brunetta se perdió una increíble tras un contragolpe y al disparar chueco ‘en las barbas’ de Gudiño.

No obstante, al 61′ los de San Nicolás de los Garza se adelantaron con un ‘exquisito’ remate de boteopronto de Correa.

Pese a la desventaja, los de Nicolás Larcamón empujaron, liderados por el capitán Rivero, que al  76′ consiguió un penalti por mano rival.

El ‘Toro’ Fernández se paró en el manchón y engañó a Nahuel para nivelar el marcador, a la postre definitivo.

Cruz Azul y Tigres neutralizaron sus fuerzas y dejaron todo para la Vuelta, a disputarse el próximo sábado en el Estadio Universitario (Volcán), donde a los cementeros sólo les vale la victoria por cualquier marcador para lograr el pase a la Final.

