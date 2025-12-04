Cruz Azul, obligado a ganar en el Volcán: desaprovecha condición de local y apenas empata ante Tigres

Los primeros 45 minutos se saldaron con un cerrado y hasta somnífero 0-0.

La segunda mitad arrracó con un mejor tono. Carlos Rotondi avisó con un cabezazo que exigió a Nahuel Guzmán a recostar para salvar su arco, mientras que Brunetta se perdió una increíble tras un contragolpe y al disparar chueco ‘en las barbas’ de Gudiño.

No obstante, al 61′ los de San Nicolás de los Garza se adelantaron con un ‘exquisito’ remate de boteopronto de Correa.

¡GOOOOOL DE TIGRES! ¡Golazo de Ángel Correa! Tigres hace el primero de la noche con un golazo del ex Colchonero pic.twitter.com/nj6cpdZrXu — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 4, 2025

Pese a la desventaja, los de Nicolás Larcamón empujaron, liderados por el capitán Rivero, que al 76′ consiguió un penalti por mano rival.

El ‘Toro’ Fernández se paró en el manchón y engañó a Nahuel para nivelar el marcador, a la postre definitivo.

Cruz Azul y Tigres neutralizaron sus fuerzas y dejaron todo para la Vuelta, a disputarse el próximo sábado en el Estadio Universitario (Volcán), donde a los cementeros sólo les vale la victoria por cualquier marcador para lograr el pase a la Final.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL!! ¡Penal para la Máquina! ‼️⚽ Farfán hace mano y el Toro Fernández empata desde los once pasos 🔥 📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liguilla MX en VIX! 🟠 #ClasicoCementero pic.twitter.com/w60FeGayG8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 4, 2025