Cruz Azul, obligado a ganar en el Volcán: desaprovecha condición de local y apenas empata ante Tigres

Los felinos se adelantaron con un buen gol de Ángel Correa, aunque La Máquina igualó con un penalti transformado por Gabriel Fernández (1-1).
Cruz Azul rescató el empate ante Tigres este miércoles por la noche en la Semifinal de Ida del Apertura 2025, disputada en el Estadio Olímpico Universitario (1-1).
Apenas al minutos dos los felinos pudieron tomar ventaja, luego de una mala salida celeste y un cabezazo de Ángel Correa frente a Gudiño que rechazó el portero; instantes después, Gorrriarán contrarremató, pero el balón pegó en el palo.
¡Tigres se pierde el primero en dos ocasiones! ¡¡Atajada de Gudiño!! pic.twitter.com/OzyoZR28Hd
La Máquina equilibró el juego y trató de generar peligro, aunque el cerrojo defensivo de su rival y su falta de claridad se lo impidieron.
Los primeros 45 minutos se saldaron con un cerrado y hasta somnífero 0-0.