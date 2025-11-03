21.5 C
San Luis Potosí
Cruz Azul lidera el Apertura 2025

By Agencias
60
MEX7259. PUEBLA (MÉXICO), 31/10/2025.- Nicolás Díaz (d) de Puebla disputa el balón con Gabriel Fernández de Cruz Azul este viernes, en un partido de la Liga MX entre Puebla vs Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos
lunes, noviembre 3, 2025

Cruz Azul alcanzó el liderato del torneo Apertura mexicano en la decimosexta y penúltima jornada de la fase regular tras golear a domicilio por 0-3 a Puebla

Cruz Azul alcanzó el liderato del torneo Apertura mexicano en la decimosexta y penúltima jornada de la fase regular tras golear a domicilio por 0-3 a Puebla.

Los Azules, dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón, se impusieron con goles del polaco Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos.

A falta de una jornada, Cruz Azul suma 35 puntos, uno más que el campeón Toluca y América.

Toluca empató sin goles en la cancha del Atlas y su goleador, el portugués Paulinho, ha sido alcanzado en la cima de la clasificación por el italiano Joao Pedro del San Luis, y el mexicano Armando González del Guadalajara.

América derrotó el mismo sábado por 2-0 a León y alcanzó el tercer puesto.

El francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Rodrigo Aguirre señalaron la victoria.

Toluca y América le sacan un punto de ventaja a Tigres, que empató 1-1 con Monterrey gracias a un gol del argentino Ángel Correa, que neutralizó el tanto del español Sergio Canales.

Tigres tiene 33 puntos, 2 más que Monterrey.

Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey tienen presencia asegurada en los cuartos de final.

Guadalajara quedó más cerca del objetivo tras vencer hoy por 0-1 a Pachuca y alcanzar el sexto lugar, 3 puntos por encima de Juárez.

La última fecha igual dejará decidido el secto clasificado entre Chivas y Juárez FC, además de los ocupantes de los lugares del siete al 10 que jugarán una repesca por dos boletos a la fase de los ocho.

También quedará definido el líder goleador entre Paulinho, Joao Pedro y Armando González, del Guadalajara, los tres con 11 dianas, dos más que el argentino Germán Berterame, de Monterrey.

La jornada comenzó el viernes cuando el Necaxa aventajó por 4-1 al Santos Laguna y el Juárez FC, por 1-2 al San Luis.

Este domingo el Pumas goleó por 4-1 al Tijuana y Querétaro superó por 1-0 al Mazatlán.

– Partidos de la decimoséptima y última jornada:

07.11: Juárez-Querétaro, Tijuana-Atlas y Mazatlán-Necaxa.

08.11: Tigres-San Luis, Guadalajara-Monterrey y León-Puebla.

09.11: Toluca-América, Cruz Azul-Pumas y Santos Laguna-Pachuca.

Con información de López-Dóriga Digital

