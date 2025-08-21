26.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
DEPORTES

Croata logra el récord de más tiempo sin respirar bajo el agua: superó los 29 minutos

By Agencias
79
Créditos: Vitomir Maricic / Instagram
spot_img
jueves, agosto 21, 2025

Vitomir Maricic publicó en sus redes sociales parte de su preparación para lograr mantenerse sin tomar oxígeno en albercas, donde poco a poco fue aumentando su resistencia

El croata Vitomir Maricic es el hombre que ha logrado mantener más tiempo la respiración bajo el agua, con 29 minutos y tres segundos, según el Guinness World Records. 

Maricic publicó en sus redes sociales parte de su preparación para lograr este récord; señaló que primero alcanzó a sostener siete minutos sin respiración y fue aumentando su resistencia.

En la serie de videos compartidos e imágenes se le puede ver acompañado por un equipo profesional que lo ayudaron durante su entrenamiento; con un traje especial y pesas comenzó a sumergirse en piscinas con el objetivo de soportar un peso mucho mayor al de su cuerpo sin que este flotara.

De acuerdo con el Guinness World Records, este logro se registró en el libro el pasado 14 de junio en Opatija, Croacia.

Sin embargo, este no ha sido el único récord que ha roto, ya que según lo que ha publicado, también ha sido reconocido por haber realizado un levantamiento de pesa con 200 kilogramos a una profundidad de 10 metros.

Así como concluir 29 volteretas a la misma altura y una escalera humana en picada hacia el interior de una piscina de 42 metros, finalmente uno de los más recientes fue cuando logró hacer una sentadilla con un peso de 240 kilogramos en 10 metros de profundidad.

El hombre ha dedicado la mayor parte de su vida en enfocarse en mejorar las técnicas de respiración que le permitan lograr cada vez más permanecer en abismos donde los seres humanos, por naturaleza, no podrían alcanzar.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Asciende a 759 la cifra de muertos y casi mil heridos por el monzón en Pakistán; siguen amenazas de lluvias torrenciales
Artículo siguiente
Detectan caso de peste bubónica en residente de California; es el segundo registrado en EU en 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.