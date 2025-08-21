Croata logra el récord de más tiempo sin respirar bajo el agua: superó los 29 minutos

El croata Vitomir Maricic es el hombre que ha logrado mantener más tiempo la respiración bajo el agua, con 29 minutos y tres segundos, según el Guinness World Records.

Maricic publicó en sus redes sociales parte de su preparación para lograr este récord; señaló que primero alcanzó a sostener siete minutos sin respiración y fue aumentando su resistencia.

En la serie de videos compartidos e imágenes se le puede ver acompañado por un equipo profesional que lo ayudaron durante su entrenamiento; con un traje especial y pesas comenzó a sumergirse en piscinas con el objetivo de soportar un peso mucho mayor al de su cuerpo sin que este flotara.

De acuerdo con el Guinness World Records, este logro se registró en el libro el pasado 14 de junio en Opatija, Croacia.

Sin embargo, este no ha sido el único récord que ha roto, ya que según lo que ha publicado, también ha sido reconocido por haber realizado un levantamiento de pesa con 200 kilogramos a una profundidad de 10 metros.

Así como concluir 29 volteretas a la misma altura y una escalera humana en picada hacia el interior de una piscina de 42 metros, finalmente uno de los más recientes fue cuando logró hacer una sentadilla con un peso de 240 kilogramos en 10 metros de profundidad.

El hombre ha dedicado la mayor parte de su vida en enfocarse en mejorar las técnicas de respiración que le permitan lograr cada vez más permanecer en abismos donde los seres humanos, por naturaleza, no podrían alcanzar.

Con información de Latinus